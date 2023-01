LIVE: Intens wedstrijdbegin tussen Westerlo en OH Leuven

clock 13' eerste helft, minuut 13. Glad gras. OH Leuven probeert snel om te schakelen maar heeft last met het veld. Veel individuele val- en glijpartijen. . Glad gras OH Leuven probeert snel om te schakelen maar heeft last met het veld. Veel individuele val- en glijpartijen.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Westerlo kan goed combineren rond de zestien, maar krijgt geen centimeter ruimte van de bezoekers. Nene komt tot een schotje, maar absoluut geen bedreiging voor Cojocaru. . Westerlo kan goed combineren rond de zestien, maar krijgt geen centimeter ruimte van de bezoekers. Nene komt tot een schotje, maar absoluut geen bedreiging voor Cojocaru.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Hoog tempo. We zien twee ploegen die er echt voor willen gaan vanavond. Hoge druk, veel strijd; zo hoort het. . Hoog tempo We zien twee ploegen die er echt voor willen gaan vanavond. Hoge druk, veel strijd; zo hoort het.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Aan de overkant opent De Cuyper zijn kansenrekening van de avond. Zijn schot is wel te centraal, Cojocaru keert makkelijk. . Aan de overkant opent De Cuyper zijn kansenrekening van de avond. Zijn schot is wel te centraal, Cojocaru keert makkelijk.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Mendyl over! Na twee minuten Westels balbezit is het eerste gevaar voor Leuven. Tamari wringt zich voorbij zijn man, via Patris vindt de bal Mendyl. Die heeft zijn plekje uit te kiezen, maar schiet dan ruim over. . Mendyl over! Na twee minuten Westels balbezit is het eerste gevaar voor Leuven. Tamari wringt zich voorbij zijn man, via Patris vindt de bal Mendyl. Die heeft zijn plekje uit te kiezen, maar schiet dan ruim over.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:45 vooraf, 20 uur 45. Begin. De scheidsrechter is Wim Smet, de ploegen zijn Westerlo en OH Leuven. Voetbal, en wel nu! . Begin De scheidsrechter is Wim Smet, de ploegen zijn Westerlo en OH Leuven. Voetbal, en wel nu!

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. OH Leuven is een aparte ploeg. Zeker op dode momenten moet je scherp zijn, 95 minuten lang. Westerlo-coach Jonas De Roeck. OH Leuven is een aparte ploeg. Zeker op dode momenten moet je scherp zijn, 95 minuten lang. Westerlo-coach Jonas De Roeck

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. Twee wissels bij Westerlo, Chadli is ziek. Halil Akbunar versierde in de afgelopen week een transfer naar het thuisland Turkije en vormt samen met de zieke Chadli de twee wissels bij de Kemphanen. Thomas Van Den Keybus en Tuur Dierckx komen in hun plaats. . Twee wissels bij Westerlo, Chadli is ziek Halil Akbunar versierde in de afgelopen week een transfer naar het thuisland Turkije en vormt samen met de zieke Chadli de twee wissels bij de Kemphanen. Thomas Van Den Keybus en Tuur Dierckx komen in hun plaats.

clock 19:50 vooraf, 19 uur 50. Schrijvers in de basis. Het was een bittere pil voor OHL na Kortrijk: verliezen in de laatste minuut én sterkhouder Mathieu Maertens moet vrezen voor een voetbreuk. Invaller Schrijvers is vandaag (noodgedwongen) basisspeler, voor het eerst sinds hij zijn achillespees scheurde. Ook Mendyl en Thorsteinsson staan opnieuw aan de aftrap. . Schrijvers in de basis Het was een bittere pil voor OHL na Kortrijk: verliezen in de laatste minuut én sterkhouder Mathieu Maertens moet vrezen voor een voetbreuk. Invaller Schrijvers is vandaag (noodgedwongen) basisspeler, voor het eerst sinds hij zijn achillespees scheurde. Ook Mendyl en Thorsteinsson staan opnieuw aan de aftrap.

clock 14:34 vooraf, 14 uur 34. Trainers van Westerlo hebben verleden bij OHL. Zowel T1 Jonas De Roeck, als T2 Mo Messoudi hebben een verleden bij de bezoekers, De Roeck speelde in de jaargang 2021-2013 15 duels voor OHL, Messoudi was er een jaar later aan de slag. In 31 duels was hij goed voor 3 goals en 8 assists. Thuisspelers Nick Gillekens en Lukas Van Eenoo waren ook ooit actief aan Den Dreef. . Trainers van Westerlo hebben verleden bij OHL Zowel T1 Jonas De Roeck, als T2 Mo Messoudi hebben een verleden bij de bezoekers, De Roeck speelde in de jaargang 2021-2013 15 duels voor OHL, Messoudi was er een jaar later aan de slag. In 31 duels was hij goed voor 3 goals en 8 assists.



Thuisspelers Nick Gillekens en Lukas Van Eenoo waren ook ooit actief aan Den Dreef.

clock 13:57 vooraf, 13 uur 57. We willen Play-off II spelen en staan voorlopig op 1 punt van de top 8, dus paniek is niet nodig. Maar het zou leuk zijn om weer te beginnen winnen. OHL-coach Marc Brys. We willen Play-off II spelen en staan voorlopig op 1 punt van de top 8, dus paniek is niet nodig. Maar het zou leuk zijn om weer te beginnen winnen. OHL-coach Marc Brys

clock 13:57 vooraf, 13 uur 57. Het wordt een belangrijke wedstrijd. Een schoonheidsprijs hoeven we niet te winnen, maar de wedstrijd wel. OHL-coach Marc Brys. Het wordt een belangrijke wedstrijd. Een schoonheidsprijs hoeven we niet te winnen, maar de wedstrijd wel. OHL-coach Marc Brys

clock 13:56 vooraf, 13 uur 56. OHL zoekt eerherstel. Na een bekerweekje opent Westerlo-OH Leuven vanavond de 20e speeldag. Beide teams speelden niet in de cup. OHL zoekt eerherstel na het 2-3-verlies vorig weekend thuis tegen Kortrijk. Westerlo won vorige week met 0-1 op Cercle en staat gedeeld 6e met 4 punten meer dan OHL. OHL won voor het laatst met 5-0 van Seraing, nadien volgden een 1-1 tegen Club en 2-3 tegen Kortrijk. . OHL zoekt eerherstel Na een bekerweekje opent Westerlo-OH Leuven vanavond de 20e speeldag. Beide teams speelden niet in de cup. OHL zoekt eerherstel na het 2-3-verlies vorig weekend thuis tegen Kortrijk. Westerlo won vorige week met 0-1 op Cercle en staat gedeeld 6e met 4 punten meer dan OHL.



OHL won voor het laatst met 5-0 van Seraing, nadien volgden een 1-1 tegen Club en 2-3 tegen Kortrijk.

clock 13:56 - Vooraf Vooraf, 13 uur 56

clock Opstelling Westerlo. Sinan Bolat, Edisson Jordanov, Roman Neustädter, Ravil Tagir, Maxim De Cuyper, Thomas van den Keybus, Nicolas Madsen, Mathias Fixelles, Tuur Dierckx, Lyle Foster, Nene Dorgeles Opstelling Westerlo Sinan Bolat, Edisson Jordanov, Roman Neustädter, Ravil Tagir, Maxim De Cuyper, Thomas van den Keybus, Nicolas Madsen, Mathias Fixelles, Tuur Dierckx, Lyle Foster, Nene Dorgeles

clock Opstelling OH Leuven. Valentin Cojocaru, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Hamza Mendyl, Musa Tamari, Mandela Keita, Siebe Schrijvers, Casper De Norre, Jón Dagur Thorsteinsson, Mario González Opstelling OH Leuven Valentin Cojocaru, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Hamza Mendyl, Musa Tamari, Mandela Keita, Siebe Schrijvers, Casper De Norre, Jón Dagur Thorsteinsson, Mario González