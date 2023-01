LIVE: Vanzeir schenkt dominant Union verdiende voorsprong tegen Antwerp

De eerste helft loopt op zijn laatste benen. Kan Antwerp nog iets forceren in de laatste minuut?

Antwerp heeft voorlopig geen reactie op de openingstreffer van Vanzeir. Janssen kan dan toch eens uithalen en mikt de bal nipt naast, maar er is al gefloten voor buitenspel.

Van der Heyden heeft dan toch zijn gele kaart te pakken, nadat hij eerder ontsnapt was bij een fopduik. Hij wordt terecht bestraft voor een trekfout op Janssen.

clock 34'

