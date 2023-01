LIVE: Standard komt met een gelukje naast strijdvaardig Seraing

Rode lantaarn Seraing pakte vorige week gevleid 3 gouden punten in de degradatiestrijd tegen Oostende (1-2). Breit het daar vanavond thuis tegen Standard een vervolg aan? In de wetenschap dat Standard niet top is én het op 30 september op Sclessin met 0-2 de betere was? Volg het duel hier en op Radio 1 vanaf 16 uur.