LIVE: Derde keer, goede keer: Da Cruz zet KV Mechelen dan toch op voorsprong

Ook KV Mechelen heeft een eerste kans in deze tweede helft te pakken. Lavalée is echter te verrast om goed en wel te kunnen uithalen.

tweede helft, 19 uur 22. Start 2e helft. We voetballen weer Achter de Kazerne. Houdt KV Mechelen de drie punten thuis of steekt KV Oostende nog stokken in de wielen? Medley is ondertussen gewisseld voor Capon. .