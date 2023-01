De volgende zespuntenmatch in de kelder van het klassement: KV Mechelen-KV Oostende

clock 11:49

vooraf, 11 uur 49. De nederlaag tegen Seraing was een grote ontgoocheling, maar die frustratie moeten we omzetten in positieve energie. We missen heel wat spelers en dat maakt het er niet makkelijker op, maar ik heb vertrouwen in de jongens die er wél zijn en dat moeten we uitstralen. . Dominik Thalhammer (coach KV Oostende).