LIVE: Spoelt leider Genk bekeruitschakeling door tegen Zulte Waregem?

eerste helft, minuut 9. Wat een goal! Sor geeft even zijn visitekaartje af. Hij zet zijn turbo aan, rent voorbij Jan en alleman en poeiert de bal dan via de lat binnen. Hallo zeg! .

eerste helft, minuut 4. Vandevoordt moet in de voeten van Gano en even later kopt Samatta in de armen van Bossut. We zitten meteen midden in de actie. .