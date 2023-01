Geschorste Wouter Vrancken voor Genk-Zulte Waregem: "Spelers weten wat we verwachten"

clock 11:06 vooraf, 11 uur 06. Genk zal met een enorme focus en scherpte aan deze wedstrijd beginnen, want ze moeten zich nu alleen nog focussen op de competitie. Vanavond moeten we niet meer denken aan de voorbije twee overwinningen, we moeten opnieuw vanaf nul beginnen en strijden voor onze eer in de Cegeka Arena. Mbaye Leye (coach Zulte Waregem). Genk zal met een enorme focus en scherpte aan deze wedstrijd beginnen, want ze moeten zich nu alleen nog focussen op de competitie. Vanavond moeten we niet meer denken aan de voorbije twee overwinningen, we moeten opnieuw vanaf nul beginnen en strijden voor onze eer in de Cegeka Arena. Mbaye Leye (coach Zulte Waregem)

clock 11:03 vooraf, 11 uur 03. Wouter Vrancken is geschorst. Racing Genk mist na de bewogen match tegen Club Brugge coach Wouter Vrancken, Daniel Munoz en Joseph Paintsil. "Met de technische staf zitten we gelukkig allemaal op dezelfde lijn", zegt Vrancken, die weggestuurd werd door de ref tegen Club en dus geschorst is. "Ook los van elkaar zeggen we hetzelfde. Ook wanneer ik niet zelf langs de lijn sta, zullen de spelers weten wat we van hen verwachten." Over de afwezige sterkhouders: "Het is sowieso moeilijk om hen te vervangen, maar ik heb alle vertrouwen in het plan dat we hebben voorbereid. Alle jongens die tussen de lijnen komen, zullen er voor 100% staan en met het mes tussen de tanden de strijd aangaan. "

clock 11:02 vooraf, 11 uur 02. Zulte Waregem heeft een stevige kwaliteitsinjectie gekregen en zit in een positieve flow. We zullen 100% gefocust moeten zijn om deze wedstrijd over de streep te trekken. Wouter Vrancken (coach Racing Genk).

clock 10:59 vooraf, 10 uur 59. Racing Genk - Zulte Waregem. Bij Racing Genk was het een week met gemengde gevoelens: zondag klopte het Club Brugge in de topper, woensdag kreeg het een pak voor de broek van Antwerp in de beker. Wat wordt het gevoel vanavond? Zulte Waregem komt over de vloer en met nieuwkomer Ruud Vormer lijkt Essevee te herademen. Het won zondag van KV Mechelen en deed er nog een bekerzege bovenop. Aftrap: 20.45 u.