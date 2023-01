Eupen gaat op zoek naar meer ademruimte tegen STVV

clock 13:21 vooraf, 13 uur 21. Gorenc is ziek. Eupen recupereert alle geblesseerden, op de zieke Jan Gorenc na is iedereen inzetbaar. Ook de aansluiting van nieuwkomer Ibrahim Diakité (deze week overgenomen van Reims) zou net op tijd in orde moeten komen. . Gorenc is ziek Eupen recupereert alle geblesseerden, op de zieke Jan Gorenc na is iedereen inzetbaar. Ook de aansluiting van nieuwkomer Ibrahim Diakité (deze week overgenomen van Reims) zou net op tijd in orde moeten komen.

STVV is een moeilijk te kloppen team, fysiek sterk, met een goede verdediging en snelle diepgang. Maar hebben ons hierop voorbereid. We moeten ook klaar zijn voor de verwachte wind- en regenomstandigheden. Eupen-coach Edward Still.

Een tegengoal zo kort voor het einde zoals vorige week komt altijd hard aan. Staf en spelers hebben die goal en ons hectische spel in de slotfase besproken, we hebben samen uit onze fouten geleerd. Dat was een heel positieve dialoog, we trekken gesterkt naar het duel met STVV. Eupen-coach Edward Still.

Revanche. Zowel Eupen als STVV wil vanavond de bittere slotfase van vorige week doorspoelen. Eupen slikte in de 89e minuut de 1-2 van Charleroi, STVV in de 92e de te vermijden 1-1 op bezoek bij Standard. Eupen staat 13e op 2 punten van de eerste degradatieplaats, STVV is 9e. De heenmatch eindigde op 0-1 met een goal van N'Dri.



Eupen staat 13e op 2 punten van de eerste degradatieplaats, STVV is 9e. De heenmatch eindigde op 0-1 met een goal van N'Dri.



