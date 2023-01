LIVE: Cuypers trapt Gent al snel op voorsprong, gelijkmaker gaat niet door na buitenspel

Domper voor Hein Vanhaezebrouck en co want nu moet al de tweede speler met een blessure naar de kant. Samoise gaat vervangen worden door Depoitre.

tweede helft, minuut 50. Domper voor Hein Vanhaezebrouck en co want nu moet al de tweede speler met een blessure naar de kant. Samoise gaat vervangen worden door Depoitre. .

clock 17:05

tweede helft, 17 uur 05. 3 wissels bij de rust. We wijn de tweede helft begonnen met enkele nieuwe spelers. Bij Kortrijk komen Bruno en Wasinski in de ploeg voor Locar en Regali. Bij Gent komt Castro-Montes in de ploeg voor Nurio. De Belg verschijnt met een masker op het veld nadat hij zijn neus had gebroken in het bekerduel tegen Union. .