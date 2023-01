LIVE: Onwaarschijnlijk! Anderlecht komt met gelukstreffer langszij

De wedstrijd ligt even stil door problemen met het zendertje van Verboomen. Het euvel is snel weer verholpen.

tweede helft, minuut 83. Technische problemen voor Verboomen. De wedstrijd ligt even stil door problemen met het zendertje van Verboomen. Het euvel is snel weer verholpen. .

tweede helft, minuut 81. Parker grijpt in en haalt Mata naar de kant voor Sowah. Club moet plots nog vol aan de bak om, het thuispubliek is met verstomming geslagen. .

Wat een pech voor Club! Een ongevaarlijke poging van Arnstad wijkt eerst af op Odoi en vervolgens werkt Mechele de bal ongelukkig in eigen doel. Anderlecht staat zowaar uit het niks en met een flinke dosis geluk weer op gelijke hoogte.

tweede helft, minuut 79. Anderlecht met geluk langszij! Wat een pech voor Club! Een ongevaarlijke poging van Arnstad wijkt eerst af op Odoi en vervolgens werkt Mechele de bal ongelukkig in eigen doel. Anderlecht staat zowaar uit het niks en met een flinke dosis geluk weer op gelijke hoogte. .

tweede helft, minuut 72. Geel voor Murillo. Even een opstootje in een tot dusver faire wedstrijd. Murillo trapt na en krijgt het dan aan de stok met Onyedika en loopt tegen een gele kaart aan. .

tweede helft, minuut 71. Twee gele kaarten snel na elkaar, voor elk team ééntje. Eerst wordt Arnstad bestraft, even later komt Buchanan in het boekje van Verboomen. .