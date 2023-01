Club Brugge-Anderlecht (LIVE om 13.30 u): Mata, Odoi en Jaremtsjoek aan de aftrap

clock 12:47 vooraf, 12 uur 47.

clock 12:46 vooraf, 12 uur 46. Hoogspanning bij beide clubs. Zowel bij Club als Anderlecht staat de druk op de ketel. Na het verlies in de topper tegen Genk zag Club zijn achterstand op de leider oplopen tot 15 punten en gisteravond liep Genk dankzij de zege tegen Zulte Waregem nog drie punten verder weg. Na een 2 op 12 kan Club zich in de eerste thuiswedstrijd van coach Scott Parker geen nieuw puntenverlies veroorloven. Anderlecht blijft dan weer akelig dicht bij de degradatiezone hangen als het vandaag weer punten laat liggen. De nieuwe start onder Brian Riemer was nog geen onverdeeld succes met de bekeruitschakeling tegen Racing Genk, nipte winst bij Charleroi en de pijnlijke nederlaag in de derby tegen Union. . Hoogspanning bij beide clubs Zowel bij Club als Anderlecht staat de druk op de ketel. Na het verlies in de topper tegen Genk zag Club zijn achterstand op de leider oplopen tot 15 punten en gisteravond liep Genk dankzij de zege tegen Zulte Waregem nog drie punten verder weg. Na een 2 op 12 kan Club zich in de eerste thuiswedstrijd van coach Scott Parker geen nieuw puntenverlies veroorloven.

Anderlecht blijft dan weer akelig dicht bij de degradatiezone hangen als het vandaag weer punten laat liggen. De nieuwe start onder Brian Riemer was nog geen onverdeeld succes met de bekeruitschakeling tegen Racing Genk, nipte winst bij Charleroi en de pijnlijke nederlaag in de derby tegen Union.

clock 12:43 vooraf, 12 uur 43.

clock 12:41 vooraf, 12 uur 41. Zet Club ongeslagen reeks tegen paars-wit voort? In de heenronde beet Anderlecht zijn tanden stuk op de ijzersterke Mignolet en maakte een treffer van Nielsen het verschil voor Club Brugge. De klassieker leverde zo eindelijk nog eens een overwinning op na ruim zes gelijke spelen tussen de oude rivalen. Club is dus al zeven wedstrijden ongeslagen tegen paars-wit, voor Anderlecht is het al van 11 april 2021 geleden dat het de regerende landskampioen nog eens kon verslaan. Winnen tegen Club in het Jan Breydelstadion, dat is Anderlecht de voorbije vier seizoenen zelfs niet meer gelukt. De laatste paars-witte triomf op bezoek bij Club was in Play-off I in 2018. . Zet Club ongeslagen reeks tegen paars-wit voort? In de heenronde beet Anderlecht zijn tanden stuk op de ijzersterke Mignolet en maakte een treffer van Nielsen het verschil voor Club Brugge. De klassieker leverde zo eindelijk nog eens een overwinning op na ruim zes gelijke spelen tussen de oude rivalen.



Club is dus al zeven wedstrijden ongeslagen tegen paars-wit, voor Anderlecht is het al van 11 april 2021 geleden dat het de regerende landskampioen nog eens kon verslaan. Winnen tegen Club in het Jan Breydelstadion, dat is Anderlecht de voorbije vier seizoenen zelfs niet meer gelukt. De laatste paars-witte triomf op bezoek bij Club was in Play-off I in 2018.

clock 12:32 vooraf, 12 uur 32. Opstelling Anderlecht. Bij de bezoekers lost Sardella als linksachter de geschorste N'Diaye af. Refaelov is er niet bij tegen zijn ex-club: Arnstad begint aan de match. Ook Raman ontbreekt. . Opstelling Anderlecht Bij de bezoekers lost Sardella als linksachter de geschorste N'Diaye af. Refaelov is er niet bij tegen zijn ex-club: Arnstad begint aan de match. Ook Raman ontbreekt.

clock 12:31 vooraf, 12 uur 31.

clock 12:17 vooraf, 12 uur 17. Opstelling Club Brugge. Bij de thuisploeg voert Scott Parker enkele wissels door: Mata, Odoi, Onyedika (terug uit schorsing) en Jaremtsjoek beginnen aan de match. Sylla is geschorst, Skov Olsen werd gepasseerd, Jutgla en Balanta zijn bankzitters. . Opstelling Club Brugge Bij de thuisploeg voert Scott Parker enkele wissels door: Mata, Odoi, Onyedika (terug uit schorsing) en Jaremtsjoek beginnen aan de match. Sylla is geschorst, Skov Olsen werd gepasseerd, Jutgla en Balanta zijn bankzitters.

clock 12:17 vooraf, 12 uur 17.

clock 10:31 vooraf, 10 uur 31. 28.000 Brugse fans. Bij Club Brugge debuteerde Scott Parker vorige zondag. Club verloor bij Genk, maar het had ook anders kunnen lopen. "Ze wrongen er enkele goeie kansen de nek om. Als ze die hadden afgemaakt, dan zou er nu een hoerastemming geweest zijn", legt analist Wim De Coninck uit in De Ochtend. En dus blijft er veel druk op de Brugse ketel. "2 op 12 is ongezien en ook de 12e man werd cynisch met applaus voor de tegenstander." Dat Brugse publiek kan vanmiddag geen spel spelen met de bezoekers uit Brussel: Anderlecht mag na de incidenten op Standard geen fans meenemen naar Jan Breydel. "Club Brugge heeft de tickets van het bezoekersvak aan zijn eigen aanhang verkocht: 28.000 fans zullen achter Club staan." . 28.000 Brugse fans Bij Club Brugge debuteerde Scott Parker vorige zondag. Club verloor bij Genk, maar het had ook anders kunnen lopen. "Ze wrongen er enkele goeie kansen de nek om. Als ze die hadden afgemaakt, dan zou er nu een hoerastemming geweest zijn", legt analist Wim De Coninck uit in De Ochtend. En dus blijft er veel druk op de Brugse ketel. "2 op 12 is ongezien en ook de 12e man werd cynisch met applaus voor de tegenstander." Dat Brugse publiek kan vanmiddag geen spel spelen met de bezoekers uit Brussel: Anderlecht mag na de incidenten op Standard geen fans meenemen naar Jan Breydel. "Club Brugge heeft de tickets van het bezoekersvak aan zijn eigen aanhang verkocht: 28.000 fans zullen achter Club staan."

clock 10:31 vooraf, 10 uur 31. Het zal straks een straffe 12e man zijn: één tegen allen. . Wim De Coninck (cocommentator Radio 1). Het zal straks een straffe 12e man zijn: één tegen allen. Wim De Coninck (cocommentator Radio 1)

clock 10:27 vooraf, 10 uur 27. Analist Wim De Coninck, cocommentator op Radio 1, bekeek de boodschap van Wouter Vandenhaute. "Er moest natuurlijk iets gebeuren", zegt hij over het interview dat Anderlecht zaterdagavond deelde. "Stel je voor dat Anderlecht straks verliest en dat er geen communicatie geweest was. Dat wil je niet gedroomd hebben." "De voorzitter heeft gisteren een schuldbekentenis gedaan over Kompany, Mazzu en Kindermans." Vandenhaute wordt zelf niet-uitvoerend voorzitter. "Het is een stap terug om rust in de tent te brengen. Voor de fans is het blijkbaar niet voldoende, maar je moet natuurlijk ergens beginnen." "Het zal onrustig blijven als de resultaten niet verbeteren. Daarom is het belangrijk dat Anderlecht zich straks van zijn beste kant laat zien, maar ook voor Club is het een beetje alles of niets." . Analist Wim De Coninck, cocommentator op Radio 1, bekeek de boodschap van Wouter Vandenhaute. "Er moest natuurlijk iets gebeuren", zegt hij over het interview dat Anderlecht zaterdagavond deelde. "Stel je voor dat Anderlecht straks verliest en dat er geen communicatie geweest was. Dat wil je niet gedroomd hebben."

"De voorzitter heeft gisteren een schuldbekentenis gedaan over Kompany, Mazzu en Kindermans." Vandenhaute wordt zelf niet-uitvoerend voorzitter. "Het is een stap terug om rust in de tent te brengen. Voor de fans is het blijkbaar niet voldoende, maar je moet natuurlijk ergens beginnen." "Het zal onrustig blijven als de resultaten niet verbeteren. Daarom is het belangrijk dat Anderlecht zich straks van zijn beste kant laat zien, maar ook voor Club is het een beetje alles of niets."

clock 10:27 vooraf, 10 uur 27. Jupiler Pro League "Ik had meer mijn best moeten doen om Kompany te houden": Vandenhaute eerlijk in uitgebreid statement

clock 10:27 vooraf, 10 uur 27. Jupiler Pro League Wouter Vandenhaute zet stap terug en wordt "niet-uitvoerend voorzitter" van Anderlecht

clock 15-01-2023 15-01-2023.

clock 17:29 vooraf, 17 uur 29. Geen Skov Olsen, wel Jutgla in Brugse selectie. Scott Parker heeft zonet zijn selectie bekendgemaakt voor de topper tegen Anderlecht. Daarin twee opvallendjes. Er is wel plaats voor Ferran Jutgla, die door blessureleed onzeker is voor de wedstrijd van zondag. Niet te bespeuren, is Skov Olsen. De Deen moet in de tribune plaatsnemen. Lonkt een winters vertrek? . Geen Skov Olsen, wel Jutgla in Brugse selectie Scott Parker heeft zonet zijn selectie bekendgemaakt voor de topper tegen Anderlecht.

Daarin twee opvallendjes. Er is wel plaats voor Ferran Jutgla, die door blessureleed onzeker is voor de wedstrijd van zondag. Niet te bespeuren, is Skov Olsen. De Deen moet in de tribune plaatsnemen. Lonkt een winters vertrek?

clock 17:18 vooraf, 17 uur 18.

clock 17:17 vooraf, 17 uur 17. Jupiler Pro League Aan de basis van alles ligt een lege portemonnee: hoe slecht is de financiële situatie van Anderlecht?