Geen Skov Olsen, wel tijdig fitte (?) Jutgla in Brugse selectie voor topper tegen Anderlecht

clock 17:29

vooraf, 17 uur 29. Geen Skov Olsen, wel Jutgla in Brugse selectie. Scott Parker heeft zonet zijn selectie bekendgemaakt voor de topper tegen Anderlecht. Daarin twee opvallendjes. Er is wel plaats voor Ferran Jutgla, die door blessureleed onzeker is voor de wedstrijd van zondag. Niet te bespeuren, is Skov Olsen. De Deen moet in de tribune plaatsnemen. Lonkt een winters vertrek? .