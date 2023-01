Zulte Waregem ontvangt KV Mechelen met nieuwkomers: "Mentaal hebben ze al een impact"

Een druk programma? Er zijn nog zestien wedstrijden en ik wil niet te ver in de toekomst kijken of rekenen. Zondag wacht Malinwa en daar ligt nu onze focus. Maandag denken we dan aan het duel met STVV.

vooraf, 10 uur 31. Een druk programma? Er zijn nog zestien wedstrijden en ik wil niet te ver in de toekomst kijken of rekenen. Zondag wacht Malinwa en daar ligt nu onze focus. Maandag denken we dan aan het duel met STVV. Mbaye Leye (coach Zulte Waregem).

vooraf, 10 uur 29. Zijn de nieuwkomers meteen van goudwaarde? Zulte Waregem heeft zich deze week stevig geroerd op de transfermarkt. Ruud Vormer en Christian Brüls werden gestrikt. "We hebben twee jongens aangetrokken met heel wat kwaliteiten en vooral veel ervaring”, vertelde coach Mbaye Leye. “Christian heeft bij STVV getoond welke kwaliteiten hij in zijn mars heeft. Hij kan een wedstrijd doen kantelen door zijn positiespel en passing." "Aan de andere kant is iedereen zich bewust van wat Ruud kan brengen op het veld, maar ook zijn leiderschap is voor een jonge groep als die van ons een belangrijke factor." "Op training zie je dat ze mentaal al een impact maken op de jongens. De groep kent deze spelers en weet wat voor kwaliteiten ze hebben, hun talent wordt herkend. Laat ons hopen dat dit snel resulteert in een nieuwe dynamiek.” .