LIVE: Zulte Waregem komt al snel op voorsprong, Rommens jast vrije trap mooi tegen de netten

clock 11' eerste helft, minuut 11. KV Mechelen probeert de bal op te eisen en zelf iets constructiefs op de mat te leggen. Veel tijd en ruimte krijgen ze echter niet. Zulte Waregem is hongerig begonnen aan de partij. . KV Mechelen probeert de bal op te eisen en zelf iets constructiefs op de mat te leggen. Veel tijd en ruimte krijgen ze echter niet. Zulte Waregem is hongerig begonnen aan de partij.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Daar is Zulte Waregem opnieuw. Lavalée komt te laat op een slingerende dribbel van Brüls en die gaat neer net buiten de zestien. Een nieuwe vrije trap levert niet het zelfde resultaat op als daarnet. De Mechelaars ontzetten het gevaar. . Daar is Zulte Waregem opnieuw. Lavalée komt te laat op een slingerende dribbel van Brüls en die gaat neer net buiten de zestien. Een nieuwe vrije trap levert niet het zelfde resultaat op als daarnet. De Mechelaars ontzetten het gevaar.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Een goed begin van Operatie Redding! Simon Bossuyt op Sporza Radio 1. Een goed begin van Operatie Redding! Simon Bossuyt op Sporza Radio 1

clock 5' eerste helft, minuut 5.

clock 5' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 5 door Nicolas Rommens van Zulte Waregem. 1, 0. vrije trap Zulte Waregem KV Mechelen 13' 1 0

clock 5' eerste helft, minuut 5. Rommens trapt de vrije trap piekfijn tegen de netten. Wat een doelpunt voor Zulte Waregem! De vrije trap wordt geweldig omgezet door Rommens. De middenvelder trapt de bal heerlijk over de muur buiten het bereik van doelman Thoelen. Lekker begin voor de rode lantaarn! . Rommens trapt de vrije trap piekfijn tegen de netten Wat een doelpunt voor Zulte Waregem! De vrije trap wordt geweldig omgezet door Rommens. De middenvelder trapt de bal heerlijk over de muur buiten het bereik van doelman Thoelen. Lekker begin voor de rode lantaarn!

clock 4' Gele kaart voor Alec Van Hoorenbeeck van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 4 yellow card Alec Van Hoorenbeeck KV Mechelen

clock 4' eerste helft, minuut 4. Weinig goed voetbal in de eerste minuten. Een hoge bal wordt richting Vormer gestuurd, maar de Nederlander wordt omver gelopen voor hij de bal kan aannemen. Een eerste vrije trap is het resultaat. . Weinig goed voetbal in de eerste minuten. Een hoge bal wordt richting Vormer gestuurd, maar de Nederlander wordt omver gelopen voor hij de bal kan aannemen. Een eerste vrije trap is het resultaat.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 eerste helft, 16 uur . We zijn begonnen! Wie doet er vanmiddag de beste zaak in het klassement? . We zijn begonnen! Wie doet er vanmiddag de beste zaak in het klassement?

clock 15:55 vooraf, 15 uur 55. De spelers betreden het veld in Waregem. Over enkele minuten beginnen we eraan. Het wordt een belangrijke wedstrijd voor de twee teams aangezien ze allebei wel wat extra punten kunnen gebruiken. . De spelers betreden het veld in Waregem. Over enkele minuten beginnen we eraan. Het wordt een belangrijke wedstrijd voor de twee teams aangezien ze allebei wel wat extra punten kunnen gebruiken.

clock 15:51 vooraf, 15 uur 51. Voor Zulte Waregem wordt het toch echt "operatie redding". Simon Bossuyt op Sporza Radio 1. Voor Zulte Waregem wordt het toch echt "operatie redding". Simon Bossuyt op Sporza Radio 1

clock 15:32 Weer een doelpuntenkermis? Een duel tussen Zulte Waregem en KV Mechelen is de laatste jaren haast een zekerheid op veel doelpunten. De twee ploegen scoren gemiddeld 4.4 doelpunten per wedstrijd in hun laatste 5 duels. . vooraf, 15 uur 32. statistics Weer een doelpuntenkermis? Een duel tussen Zulte Waregem en KV Mechelen is de laatste jaren haast een zekerheid op veel doelpunten. De twee ploegen scoren gemiddeld 4.4 doelpunten per wedstrijd in hun laatste 5 duels.



clock 15:27 vooraf, 15 uur 27. Opstelling van Zulte Waregem. Bij Zulte Waregem beginnen nieuwe aanwinsten Ruud Vormer en Christian Brüls meteen in de basis. Ook Sammy Bossut staat weer onder de lat omdat concurrent Louis Bostyn wordt gelinkt aan Antwerp. Volledige opstelling: Bossut, Derijck, Sissako, Fadera, Brüls, Vormer, Ciranni, Sormo, Rommens, Miroshi en Gano. . Opstelling van Zulte Waregem Bij Zulte Waregem beginnen nieuwe aanwinsten Ruud Vormer en Christian Brüls meteen in de basis. Ook Sammy Bossut staat weer onder de lat omdat concurrent Louis Bostyn wordt gelinkt aan Antwerp. Volledige opstelling:

Bossut, Derijck, Sissako, Fadera, Brüls, Vormer, Ciranni, Sormo, Rommens, Miroshi en Gano.

clock 15:02 De opstelling van de bezoekers. De zieke Gaetan Coucke staat niet op het wedstrijdblad. Yannick Thoelen vervangt hem onder de lat. vooraf, 15 uur 02. De opstelling van de bezoekers. De zieke Gaetan Coucke staat niet op het wedstrijdblad. Yannick Thoelen vervangt hem onder de lat.

clock 10:31 vooraf, 10 uur 31. Een druk programma? Er zijn nog zestien wedstrijden en ik wil niet te ver in de toekomst kijken of rekenen. Zondag wacht Malinwa en daar ligt nu onze focus. Maandag denken we dan aan het duel met STVV. Mbaye Leye (coach Zulte Waregem). Een druk programma? Er zijn nog zestien wedstrijden en ik wil niet te ver in de toekomst kijken of rekenen. Zondag wacht Malinwa en daar ligt nu onze focus. Maandag denken we dan aan het duel met STVV. Mbaye Leye (coach Zulte Waregem)

clock 10:29 vooraf, 10 uur 29. Zijn de nieuwkomers meteen van goudwaarde? Zulte Waregem heeft zich deze week stevig geroerd op de transfermarkt. Ruud Vormer en Christian Brüls werden gestrikt. "We hebben twee jongens aangetrokken met heel wat kwaliteiten en vooral veel ervaring”, vertelde coach Mbaye Leye. “Christian heeft bij STVV getoond welke kwaliteiten hij in zijn mars heeft. Hij kan een wedstrijd doen kantelen door zijn positiespel en passing." "Aan de andere kant is iedereen zich bewust van wat Ruud kan brengen op het veld, maar ook zijn leiderschap is voor een jonge groep als die van ons een belangrijke factor." "Op training zie je dat ze mentaal al een impact maken op de jongens. De groep kent deze spelers en weet wat voor kwaliteiten ze hebben, hun talent wordt herkend. Laat ons hopen dat dit snel resulteert in een nieuwe dynamiek.” . Zijn de nieuwkomers meteen van goudwaarde? Zulte Waregem heeft zich deze week stevig geroerd op de transfermarkt. Ruud Vormer en Christian Brüls werden gestrikt. "We hebben twee jongens aangetrokken met heel wat kwaliteiten en vooral veel ervaring”, vertelde coach Mbaye Leye. “Christian heeft bij STVV getoond welke kwaliteiten hij in zijn mars heeft. Hij kan een wedstrijd doen kantelen door zijn positiespel en passing." "Aan de andere kant is iedereen zich bewust van wat Ruud kan brengen op het veld, maar ook zijn leiderschap is voor een jonge groep als die van ons een belangrijke factor." "Op training zie je dat ze mentaal al een impact maken op de jongens. De groep kent deze spelers en weet wat voor kwaliteiten ze hebben, hun talent wordt herkend. Laat ons hopen dat dit snel resulteert in een nieuwe dynamiek.”

clock 10:28 vooraf, 10 uur 28.

clock 10:26 vooraf, 10 uur 26. Zulte Waregem - KV Mechelen. In de kelder van het klassement koekt alles nog wat meer samen na de zege van Seraing in Oostende. Zulte Waregem sluit voorlopig de rij. Het ontvangt deze namiddag KV Mechelen, dat als 14e ook zeer weinig ademruimte heeft. Wie doet vanmiddag de beste zaken? Volg het op deze pagina vanaf 16 u. . Zulte Waregem - KV Mechelen In de kelder van het klassement koekt alles nog wat meer samen na de zege van Seraing in Oostende. Zulte Waregem sluit voorlopig de rij. Het ontvangt deze namiddag KV Mechelen, dat als 14e ook zeer weinig ademruimte heeft. Wie doet vanmiddag de beste zaken? Volg het op deze pagina vanaf 16 u.

clock 10:26 - Vooraf Vooraf, 10 uur 26