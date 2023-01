Standard-STVV opent vanavond voetbalactie in 2023 in België

De Standard-goalie hield dit seizoen al 9 keer de nul, dat is al één keer meer dan in de jaargang 2021-2022. Standard won de heenmatch dit seizoen met 1-2.

vooraf, 17 uur 42. Clean sheet Bodart. De Standard-goalie hield dit seizoen al 9 keer de nul, dat is al één keer meer dan in de jaargang 2021-2022. Standard won de heenmatch dit seizoen met 1-2. .

vooraf, 17 uur 29. Bruno en Hayashi. STVV won van Zulte Waregem dankzij een goal van Bruno en een van Hayashi. En dat is geen toeval. Bruno (8) en Hayashi (5) zijn samen goed voor 13 van de 19 competitiegoals van STVV. Dat is goed voor 68 procent van de treffers, geen enkel ander duo deed beter, aldus STVV. Al-Dakhil, Koita en Teixeira zijn terug uit de ziekenboeg, die nu enkel nog Konaté en Kagawa bevat. .

vooraf, 17 uur 22. Standard tankte vertrouwen met een 0-0 in de vorige speeldag tegen een sterk Gent, waar het met 0 op 6 naartoe trok. Coach Ronny Deila sprak van "een kleine overwinning". Ook STVV ging oudjaar in met een boost: 2-0 tegen Zulte Waregem. .

vooraf, 17 uur 20. Eerste voetbalactie in 2023. De JPL-clubs kregen een kleine 2 weken rust na de 18e speeldag rond het kerstweekend. Vanavond trekt Standard-STVV het Belgische voetbal het nieuwe jaar in met de eerste match van speeldag 19. Die bevat een paar toppers: Antwerp-Gent op zaterdag, Genk-Club Brugge en Anderlecht-Union op zondag. Tussen speeldag 18 en speeldag 19 (in weekend van 13-15 januari) worden er in de week de kwartfinales van de beker afgewerkt met Union-Gent, Genk-Antwerp, Zulte Waregem-STVV en Kortrijk-KV Mechelen. .