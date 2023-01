LIVE: Koude douche op Sclessin, STVV klimt op voorsprong tegen Standard

Standard probeert de druk opnieuw te verhogen. Feit is wel dat ze ondanks die druk nog geen enkel schot tussen de palen hebben kunnen laten noteren. We zijn inmiddels 71 minuten ver.

clock 61'

tweede helft, minuut 61. Hayashi trapt de bezoekers op voorsprong. Plots is daar STVV! Een aanval over de rechterflank belandt via Hashioka bij Bruno. De spits raakt het leer helemaal fout, maar daardoor kan Hayashi de bal wel in doel verwerken. De lijnrechter vlagt het doelpunt eerst nog af voor buitenspel, maar de VAR draait de beslissing om. 0-1 voor STVV! .