OH Leuven en KV Kortrijk sluiten 19e speeldag af: "Veel strijd en intensiteit"

vooraf, 10 uur 45. OH Leuven - KV Kortrijk. KV Kortrijk trok de jaarwisseling in met een geweldige opsteker na de 1-0-zege tegen leider Racing Genk. Het blijft evenwel in puntennood. Kan het iets rapen bij OH Leuven? OHL speelde op tweede kerstdag op de valreep gelijk bij Club Brugge en tekende het vonnis van Carl Hoefkens. De aftrap van de laatste wedstrijd van deze speeldag wordt om 21 u gegeven. .