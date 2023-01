LIVE: Avenatti hangt de bordjes op slag van rust weer gelijk in Leuven

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rust: 1-1. We gaan rusten met een 1-1 tussenstand. OHL klom al snel op voorsprong dankzij een klasseflits van Tamari, maar Avenatti maakte vlak voor de rust verdiend gelijk. . Rust: 1-1 We gaan rusten met een 1-1 tussenstand. OHL klom al snel op voorsprong dankzij een klasseflits van Tamari, maar Avenatti maakte vlak voor de rust verdiend gelijk.

clock 45+4' Gele kaart voor Faïz Selemani van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 49 yellow card Faïz Selemani KV Kortrijk

clock 43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Felipe Avenatti van KV Kortrijk. 1, 1. goal OH Leuven KV Kortrijk rust 1 1

clock 43' eerste helft, minuut 43. Avenatti zorgt voor de 1-1. Ja, zeker, want daar is de gelijkmaker! Een scherpe voorzet van Avenatti wordt richting Bruno gedropt, maar de bal zoeft voorbij alles en iedereen in doel. . Avenatti zorgt voor de 1-1 Ja, zeker, want daar is de gelijkmaker! Een scherpe voorzet van Avenatti wordt richting Bruno gedropt, maar de bal zoeft voorbij alles en iedereen in doel.

clock 42' eerste helft, minuut 42. We naderen de pauze. Kan Kortrijk nog eens komen opzetten? . We naderen de pauze. Kan Kortrijk nog eens komen opzetten?

clock 39' Gele kaart voor Stjepan Loncar van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 39 yellow card Stjepan Loncar KV Kortrijk

clock 37' eerste helft, minuut 37. Daar is Kortrijk nog eens. Het was alweer even geleden maar daar was Kortrijk nog eens. Een corner werd weggewerkt tot in de voeten van Bruno. Zijn laag schot wordt nog uit doel geranseld door Cojocaru. Ook de hoekschop nadien levert geen gevaar op. . Daar is Kortrijk nog eens Het was alweer even geleden maar daar was Kortrijk nog eens. Een corner werd weggewerkt tot in de voeten van Bruno. Zijn laag schot wordt nog uit doel geranseld door Cojocaru. Ook de hoekschop nadien levert geen gevaar op.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Vervanging bij OH Leuven, Siebe Schrijvers erin, Mathieu Maertens eruit wissel substitution out Mathieu Maertens substitution in Siebe Schrijvers

clock 29' eerste helft, minuut 29. Exit Mathieu Maertens. Domper voor OHL. Kapitein Maertens werd daarnet hard aangepakt door Mehssatou en is nu toch blijven zitten. Zijn wedstrijd lijkt erop te zitten. Siebe Schrijvers staat klaar om tussen de lijnen te komen. . Exit Mathieu Maertens Domper voor OHL. Kapitein Maertens werd daarnet hard aangepakt door Mehssatou en is nu toch blijven zitten. Zijn wedstrijd lijkt erop te zitten. Siebe Schrijvers staat klaar om tussen de lijnen te komen.

clock 29' eerste helft, minuut 29.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Selemani glipt voorbij Keita en kan oprukken op de linkerflank. Met de buitenkant van de voet probeert hij de bal nog in doel te krullen, maar zijn poging vliegt voorlangs voorbij alles en iedereen. . Selemani glipt voorbij Keita en kan oprukken op de linkerflank. Met de buitenkant van de voet probeert hij de bal nog in doel te krullen, maar zijn poging vliegt voorlangs voorbij alles en iedereen.

clock 22' eerste helft, minuut 22. De fijne openingsfase heeft even plaats moeten ruimen voor wat meer duels op het middenveld. Kortrijk probeert wel wat weerwerk te bieden na die openingstreffer, maar OHL lost het momenteel prima op. . De fijne openingsfase heeft even plaats moeten ruimen voor wat meer duels op het middenveld. Kortrijk probeert wel wat weerwerk te bieden na die openingstreffer, maar OHL lost het momenteel prima op.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Het goede begin van Kortrijk lijkt al weer even geleden. OHL bouwt nu makkelijk op en snijdt vaak vrij makkelijk door het Kortrijkse middenveld. . Het goede begin van Kortrijk lijkt al weer even geleden. OHL bouwt nu makkelijk op en snijdt vaak vrij makkelijk door het Kortrijkse middenveld.

clock 12' eerste helft, minuut 12.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Daar zijn de Leuvenaren opnieuw. Maertens wordt de diepte ingestuurd en komt in een goede uitgangspositie, maar Watanabe kan nog net een been in de weg leggen. . Daar zijn de Leuvenaren opnieuw. Maertens wordt de diepte ingestuurd en komt in een goede uitgangspositie, maar Watanabe kan nog net een been in de weg leggen.

clock 9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Musa Tamari van OH Leuven. 1, 0. goal OH Leuven KV Kortrijk rust 1 0

clock 9' eerste helft, minuut 9. Tamari maakt er op heerlijke wijze 1-0 van. Geweldige goal van OH Leuven! De thuisploeg komt voor de eerste keer snuffelen en na een afgeblokte bal komt het leer in bezit van Tamari. De middenvelder twijfelt niet en vlamt de bal met zijn linker in de korte hoek. . Tamari maakt er op heerlijke wijze 1-0 van Geweldige goal van OH Leuven! De thuisploeg komt voor de eerste keer snuffelen en na een afgeblokte bal komt het leer in bezit van Tamari. De middenvelder twijfelt niet en vlamt de bal met zijn linker in de korte hoek.

clock 6' eerste helft, minuut 6.