LIVE: Bätzner zet KV Oostende op voorsprong, gelijkmaker van Seraing valt uit de lucht

Seraing kon daar nauwelijks iets tegenover zetten, tot Mvoué vlak voor de rust vanuit het niets voor de gelijkmaker zorgde. Hoe reageert de thuisploeg in de 2e helft op deze tik?

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. De gelijkmaker van Seraing is gevleid, want Oostende was de betere ploeg. Eddy Botteldoorne in Sporza op Radio 1. De gelijkmaker van Seraing is gevleid, want Oostende was de betere ploeg. Eddy Botteldoorne in Sporza op Radio 1

clock 45' eerste helft, minuut 45.

clock 44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Stève Mvoué van RFC Seraing. 1, 1. goal KV Oostende RFC Seraing rust 1 1

clock 44' eerste helft, minuut 44.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Mvoué slaat toe. Vanuit het niets maakt Seraing gelijk! Lepoint verlengt een vrije trap tot bij Wagner, die de bal met meer geluk dan kunde tot bij Mvoué krijgt. Die mikt zowaar de gelijkmaker in de verste hoek. De eerste échte kans van de bezoekers gaat er meteen in, wat een domper voor KVO! . Mvoué slaat toe Vanuit het niets maakt Seraing gelijk! Lepoint verlengt een vrije trap tot bij Wagner, die de bal met meer geluk dan kunde tot bij Mvoué krijgt. Die mikt zowaar de gelijkmaker in de verste hoek. De eerste échte kans van de bezoekers gaat er meteen in, wat een domper voor KVO!

clock 41' eerste helft, minuut 41. Atanga vindt Ambrose, die veel ruimte heeft, maar de bal niet goed controleert. Van een speler die nog op de loonlijst van Manchester City stond, mag je misschien toch iets beter verwachten. . Atanga vindt Ambrose, die veel ruimte heeft, maar de bal niet goed controleert. Van een speler die nog op de loonlijst van Manchester City stond, mag je misschien toch iets beter verwachten.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Ambrose ziet een klein gaatje en probeert de bal van net binnen de zestien in de verste hoek te schilderen. De Seraing-afweer zit er nog net op tijd tussen. . Ambrose ziet een klein gaatje en probeert de bal van net binnen de zestien in de verste hoek te schilderen. De Seraing-afweer zit er nog net op tijd tussen.

clock 38' Gele kaart voor Nick Batzner van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 38 yellow card Nick Batzner KV Oostende

clock 36' Gele kaart voor Sami Lahssaini van RFC Seraing tijdens eerste helft, minuut 36 yellow card Sami Lahssaini RFC Seraing

clock 35' eerste helft, minuut 35. Geel voor Lahssaini. Lahssaini probeert zijn tegenstander een kaart aan te smeren met een fopduik, maar Laforge geeft de Seraing-speler een koekje van eigen deeg. Prima beoordeeld van de scheidsrechter. . Geel voor Lahssaini Lahssaini probeert zijn tegenstander een kaart aan te smeren met een fopduik, maar Laforge geeft de Seraing-speler een koekje van eigen deeg. Prima beoordeeld van de scheidsrechter.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Nieuwkomer Rodin klimt het hoogst bij een corner en zet zijn knikker tegen de bal. De juiste richting vindt de Kroaat niet helemaal met zijn kopbal, die over het doel dwarrelt. . Nieuwkomer Rodin klimt het hoogst bij een corner en zet zijn knikker tegen de bal. De juiste richting vindt de Kroaat niet helemaal met zijn kopbal, die over het doel dwarrelt.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Ambrose vindt Bätzner niet. Het was al even geleden, maar Oostende komt er nog eens goed uit. Ambrose duikt met de bal aan de voet op in de zestien en is dan iets te altruïstisch. De pass komt er niet goed uit, misschien was zelf aanleggen een betere optie geweest. . Ambrose vindt Bätzner niet Het was al even geleden, maar Oostende komt er nog eens goed uit. Ambrose duikt met de bal aan de voet op in de zestien en is dan iets te altruïstisch. De pass komt er niet goed uit, misschien was zelf aanleggen een betere optie geweest.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Corner voor Seraing. Het 1e halfuur zit er bijna op en Seraing versiert zijn 1e hoekschop van de wedstrijd. De bal wordt weg gebuffeld door de KVO-defensie. . Corner voor Seraing Het 1e halfuur zit er bijna op en Seraing versiert zijn 1e hoekschop van de wedstrijd. De bal wordt weg gebuffeld door de KVO-defensie.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Seraing is nog niet in de zone van de waarheid geweest. Eddy Botteldoorne in Sporza op Radio 1. Seraing is nog niet in de zone van de waarheid geweest. Eddy Botteldoorne in Sporza op Radio 1

clock 20' Gele kaart voor Sandro Tremoulet van RFC Seraing tijdens eerste helft, minuut 20 yellow card Sandro Tremoulet RFC Seraing

clock 20' eerste helft, minuut 20. Oostende dreigt. Tremoulet solliciteerde daarnet al naar een gele kaart en heeft ze nu te pakken. De vrije trap levert KVO ei zo na de 2-0 op. Ambrose kan de scherp aangesneden bal van Sakamoto net niet in doel verlengen. . Oostende dreigt Tremoulet solliciteerde daarnet al naar een gele kaart en heeft ze nu te pakken. De vrije trap levert KVO ei zo na de 2-0 op. Ambrose kan de scherp aangesneden bal van Sakamoto net niet in doel verlengen.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Na een prikje van Seraing probeert Oostende snel om te schakelen, maar het inspelen is onzuiver. Zo kunnen de bezoekers weer gaan bouwen. . Na een prikje van Seraing probeert Oostende snel om te schakelen, maar het inspelen is onzuiver. Zo kunnen de bezoekers weer gaan bouwen.