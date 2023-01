Racing Genk-Club Brugge: coach Parker kiest voor Balanta en Skov Olsen

clock 12:45 vooraf, 12 uur 45. Je mag wel zeggen dat deze match belangrijker is voor Club Brugge dan voor Racing Genk. Bij verlies staat Club al 15 punten achter. En het is niet evident om hier te komen spelen. . Wim De Coninck (cocommentator Radio 1). Je mag wel zeggen dat deze match belangrijker is voor Club Brugge dan voor Racing Genk. Bij verlies staat Club al 15 punten achter. En het is niet evident om hier te komen spelen. Wim De Coninck (cocommentator Radio 1)

Racing Genk had die nederlaag tegen KV Kortrijk niet ingecalculeerd. Tegen Anderlecht in de beker was het ook moeizaam. Er zijn dus vraagtekens, maar Genk heeft nog altijd meer vertrouwen dan Club Brugge. Wim De Coninck (cocommentator Radio 1)

Of we een ander Club te zien krijgen? Dat is zeer onrealistisch. Club was wel zielloos. Als Scott Parker er al in geslaagd is om de zegedrang in deze ploeg te krijgen, dan heeft hij al zeer goed werk geleverd. Tactisch zal hij in enkele dagen weinig hebben kunnen aanpassen. Wim De Coninck (cocommentator Radio 1)

Opstelling Club Brugge. Scott Parker heeft zijn eerste elftal vrijgegeven: onder meer Mata, Odoi, en Sowah zijn bankzitters. Balanta, Skov Olsen en Lang beginnen aan de topper tegen Genk. Skov Olsen was rond tweede kerstdag door Carl Hoefkens nog uit de selectie gelaten. Onyedika is geschorst.

De nieuwkomers.

Goals, goals, goals. Racing Genk is dit seizoen een garantie op goals. Nog maar twee keer vond het de weg naar doel niet, in de derby tegen STVV en op de vorige speeldag op bezoek bij Kortrijk. Club Brugge doet bijna even goed, de regerende landskampioen kwam in drie wedstrijden niet tot scoren. Racing Genk is op zowat alle vlakken de beste leerling van de 1A-klas. De competitieleider heeft met 16 tegengoals de beste verdediging en maakte met 45 stuks ook de meeste doelpunten. Club zit na 18 speeldagen aan 21 tegendoelpunten en scoorde zelf 35 keer.

Genkse thuisreputatie. De Cegeka Arena is dit seizoen een oninneembare vesting. Racing Genk won 8 van zijn 9 thuiswedstrijden, enkel in de derby tegen STVV moest het vrede nemen met een puntendeling. Bovendien slagen de tegenstanders er nauwelijks in om te scoren op Genkse bodem. Eupen is de enige ploeg die dit seizoen meer dan één keer kon scoren in Genk.

Ongeslagen reeks van Genk beëindigd. Club vat de topper aan met een magere 2 op 9, maar ook bij Genk zijn er mogelijk wat muizenissen in het hoofd. Voor het eerst sinds de nederlaag tegen Club op de openingsspeeldag beet de competitieleider net voor de korte break nog eens in het zand. Een onherkenbaar Genk ging met 1-0 de boot in bij KV Kortrijk. Het einde van een ongeslagen reeks van 16 (!) wedstrijden, met 15 overwinningen en slechts 1 gelijkspel.

6 op een rij voor Club Brugge? Het is al van eind juli geleden dat Club Brugge en Racing Genk tegenover elkaar stonden. Op de openingsspeeldag trok Club toen in eigen stadion nipt aan het langste eind met een 3-2-overwinning. Nieuwkomer Skov Olsen zorgde pas in de extra tijd voor de winning goal. Voor Club was het al de vijfde overwinning op een rij tegen Genk. Vorig seizoen versloeg het de Limburgers in de strijd om de Supercup en boekte het twee competitiezeges tegen hen. Club knikkerde Genk toen ook uit de achtste finales van de beker, weliswaar pas na strafschoppen.

Na 251 dagen is Mats Rits weer opgenomen in de Brugse selectie.

Als je de witte lijn kruist, geef je 100%. Ik wil altijd passie en overgave zien. Scott Parker, trainer Club Brugge.

We hebben drie ploegen onder de loep genomen: de intrinsieke kwaliteiten van Club en dan de twee voorgaande ploegen van Parker. We willen op alles voorbereid zijn. Wouter Vrancken, trainer Genk.

Zelfs Bournemouth en Fulham lagen onder de loep. Genk slaagde er niet in om zijn uitstekende eerste seizoenshelft in schoonheid af te sluiten. In de laatste wedstrijd van het kalenderjaar botste het op een weerbarstig Kortrijk (1-0). "We hebben lessen getrokken uit die partij. Ik hoop dat we beter van start zullen gaan in 2023", vertelde Vrancken, die zondag landskampioen Club Brugge ontvangt. De twee toppers keken elkaar ook al tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen in de ogen. Ondanks een uitstekende wedstrijd moest de ploeg van Vrancken toen het hoofd buigen voor Brugge. "Ik denk dat mijn spelers nog vaak terugdenken aan die partij, maar revanchegevoelens hebben we niet. We willen gewoon een goed resultaat neerzetten." Bij Club Brugge staat Scott Parker voor zijn debuut. Genk heeft het zekere voor het onzekere genomen en niet alleen Club, maar ook Parkers vorige clubs Fulham en Bournemouth geanalyseerd. "We hebben drie ploegen onder de loep genomen: de intrinsieke kwaliteiten van Club en dan de twee voorgaande ploegen van Parker. We willen op alles voorbereid zijn."

De twee toppers keken elkaar ook al tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen in de ogen. Ondanks een uitstekende wedstrijd moest de ploeg van Vrancken toen het hoofd buigen voor Brugge. "Ik denk dat mijn spelers nog vaak terugdenken aan die partij, maar revanchegevoelens hebben we niet. We willen gewoon een goed resultaat neerzetten."

Bij Club Brugge staat Scott Parker voor zijn debuut. Genk heeft het zekere voor het onzekere genomen en niet alleen Club, maar ook Parkers vorige clubs Fulham en Bournemouth geanalyseerd. "We hebben drie ploegen onder de loep genomen: de intrinsieke kwaliteiten van Club en dan de twee voorgaande ploegen van Parker. We willen op alles voorbereid zijn."

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Bryan Heynen, Bilal El Khannous, Patrik Hrošovský, Mike Trésor, Paul Onuachu

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Tajon Buchanan, Brandon Mechele, Abakar Sylla, Bjorn Meijer, Éder Balanta, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Andreas Skov Olsen, Ferran Jutglà, Noa Lang