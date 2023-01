Genk en Club maken zich op voor clash: krijgt Scott Parker blauw-zwart meteen op de rails?

Genk slaagde er niet in om zijn uitstekende eerste seizoenshelft in schoonheid af te sluiten. In de laatste wedstrijd van het kalenderjaar botste het op een weerbarstig Kortrijk (1-0). "We hebben lessen getrokken uit die partij. Ik hoop dat we beter van start zullen gaan in 2023", vertelde Vrancken, die zondag landskampioen Club Brugge ontvangt.





De twee toppers keken elkaar ook al tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen in de ogen. Ondanks een uitstekende wedstrijd moest de ploeg van Vrancken toen het hoofd buigen voor Brugge. "Ik denk dat mijn spelers nog vaak terugdenken aan die partij, maar revanchegevoelens hebben we niet. We willen gewoon een goed resultaat neerzetten."





Bij Club Brugge staat Scott Parker voor zijn debuut. Genk heeft het zekere voor het onzekere genomen en niet alleen Club, maar ook Parkers vorige clubs Fulham en Bournemouth geanalyseerd. "We hebben drie ploegen onder de loep genomen: de intrinsieke kwaliteiten van Club en dan de twee voorgaande ploegen van Parker. We willen op alles voorbereid zijn."