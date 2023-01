LIVE: Charleroi zet 2023 in met intens voetbal op bezoek bij Eupen

Nkuba ramt een lastige volley hoog over. Zorgane en Ilaimaharitra heersen op het middenveld, waardoor Charleroi ondertussen bijna de volledige controle heeft over de wedstrijd.

eerste helft, minuut 27. Nkuba ramt een lastige volley hoog over. Zorgane en Ilaimaharitra heersen op het middenveld, waardoor Charleroi ondertussen bijna de volledige controle heeft over de wedstrijd. .

eerste helft, minuut 23. Scrimmage! Kayembe kapt twee keer in de zestien, maar mist dan zijn schot. De bal belandt in de flipperkast en na een paar angstige momenten kan Moser klemmen. .

eerste helft, minuut 9. Charleroi is baas. Het zijn de bezoekers die de partij in handen nemen. Eupen krijgt niet de tijd om op te bouwen, maar geeft voorlopig niet al te veel weg. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap! Na een minuut applaus voor Pelé beginnen Eupen (in het wit) en Charleroi (in het fluogeel) aan 2023 met evenveel punten. Wie neemt straks afstand van de andere in het klassement? .

vooraf, 15 uur 50. Het is een context waarin ik nog nooit heb gezeten, maar we focussen op onszelf. Charleroi-coach Felice Mazzu.

vooraf, 15 uur 45. We hebben natuurlijk veel informatie over de tegenstander, maar het belangrijkste is hoe we zelf spelen. Eupen-coach Edward Still.