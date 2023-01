LIVE: Charleroi zet 2023 in met intens voetbal, maar Eupen scoort

N'Dri antwoordt in naam van Eupen. Marcq blokt zijn eerste schot af, zijn tweede vliegt een paar meter over de lat.

Mazzu hoopt dat Benbouali Charleroi na de rust aan goals kan helpen. Heymans blijft in de kleedkamer bij de bezoekers.

Qua voetbal was het verschil nog een pak groter.

Op een paar momentjes van Eupen na domineerde een fluks Charleroi de hele eerste helft, maar toch staat het op achterstand. Lambert kopte even voor de rust de 1-0 binnen.

Het is de derde goal van Lambert dit seizoen, en zijn derde met een kopbal.

eerste helft, minuut 42. Lambert kopt binnen! Het is zeker onverdiend, maar dat doet er niet toe! Lambert knikt een fijn aangesneden vrijschop van Peeters onhoudbaar binnen. Dit moet pijn doen bij Charleroi, want Eupen is zeker de mindere ploeg. .