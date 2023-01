Antwerp en Gent spelen vanavond belangrijk duel voor POI-tickets

Met 22 op 27 is Antwerp een van de beste thuisploegen in de Jupiler Pro League. Enkel leider Genk (25 op 29) doet beter. "Antwerp speelt thuis altijd sterk en laat er weinig punten liggen", weet Vanhaezebrouck. "Het zal een moeilijke opdracht worden."

vooraf, 13 uur 01. Vanhaezebrouck: "Het wordt een moeilijke opdracht". Met 22 op 27 is Antwerp een van de beste thuisploegen in de Jupiler Pro League. Enkel leider Genk (25 op 29) doet beter. "Antwerp speelt thuis altijd sterk en laat er weinig punten liggen", weet Vanhaezebrouck. "Het zal een moeilijke opdracht worden." .

vooraf, 12 uur 59. Of Antwerp onze grootste concurrent is voor POI? Club Brugge staat dichter bij ons dan Antwerp. Hein Vanhaezebrouck.

vooraf, 12 uur 55. Nummer 3 tegen nummer 5. Antwerp (3e) en Gent (5e) willen allebei in de top 4 eindigen van de reguliere competitie. Na een kanonstart is Antwerp de laatste maanden in vrije val. Voor de laatste zege in de competitie moeten we al teruggaan naar 20 oktober, toen het op de Bosuil Oostende versloeg met 3-0. Gent liet vorig weekend kostbare punten liggen tegen Standard en staat op 3 punten van de top 4. .