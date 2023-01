Opvallende keeperswissel bij Anderlecht: Verbruggen krijgt normaal voorkeur op Van Crombrugge

clock 14:05

vooraf, 14 uur 05. Bart Verbruggen wordt aan aftrap verwacht, wat met Van Crombrugge? Opvallend nieuws in de aanloop naar Anderlecht - Union. Volgens onze bronnen staat de jonge Bart Verbruggen normaal onder de lat. Dat was ook het geval bij het debuut van Brian Riemer tegen Charleroi, maar toen was Van Crombrugge ziek. Nu zou de aanvoerder van Anderlecht om sportieve redenen op de bank zitten. Een straffe beslissing. Bij de recordkampioen geloven ze wel sterk in de kwaliteiten van de Nederlandse doelman. Afgelopen zomer probeerde Vincent Kompany hem voor een stevige miljoenensom naar Burnley te lokken, maar Anderlecht hield - in de overtuiging dat hij eerste doelman zou worden - het been stijf. Dat moment lijkt nu vroeger dan verwacht aangebroken. Alleen: wat doet Anderlecht met Van Crombrugge? Een transfer in de winter is namelijk geen evidentie. .