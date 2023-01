LIVE: Fabio Silva schiet Anderlecht op voorsprong, geweldige save Verbruggen

Fase per fase

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Anderlecht, Kristian Arnstad erin, Majeed Ashimeru eruit wissel substitution out Majeed Ashimeru substitution in Kristian Arnstad

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Anderlecht, Benito Raman erin, Fábio Silva eruit wissel substitution out Fábio Silva substitution in Benito Raman

clock 68' tweede helft, minuut 68. Applauswissel voor Silva, hij wordt naar de kant gehaald voor Raman. Ook Ashimeru mag gaan rusten bij Anderlecht, Arnstad is zijn vervanger.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Het thuispubliek zorgt voor sfeer in de uitverkochte Lotto Arena. Het geloof in die langverwachte driepunter tegen Union groeit, maar de weg is nog lang. Kan Union reageren?

clock 66' tweede helft, minuut 66.

clock 64' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 64 door Fábio Silva van Anderlecht. 1, 0. goal Anderlecht Union 71' 1 0

clock 64' tweede helft, minuut 64. Silva doet het voor Anderlecht! Met een man minder komt Anderlecht zowaar op voorsprong! Amuzu zet Kandouss in de wind en brengt de bal voor doel. Daar knalt Silva de 1-0 in één tijd hoog in doel. Zijn eerste veldgoal sinds 9 oktober.

clock 63' Verbruggen houdt de nul! Na een heerlijk hakje van Van der Heyden kan Vanzeir uithalen in de zestien, maar Verbruggen houdt Anderlecht weer overeind met een knappe redding. De Nederlandse doelman bewijst vanavond waarom Riemer hem tussen de palen zette. tweede helft, minuut 63. crucial save

clock 62' tweede helft, minuut 62. Dubbele wissel. Geraerts ziet dat het niet draait en grijpt in bij Union. Nieuwkoop en El Azzouzi worden naar de kant gehaald voor Puertas en Lapoussin.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Union, Loic Lapoussin erin, Oussama El Azzouzi eruit wissel substitution out Oussama El Azzouzi substitution in Loic Lapoussin

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Union, Cameron Puertas erin, Bart Nieuwkoop eruit wissel substitution out Bart Nieuwkoop substitution in Cameron Puertas

clock 61' tweede helft, minuut 61. Daar is Anderlecht nog eens. Murillo brengt de bal laag voor doel, maar Silva verslikt zich in zijn controle aan de eerste paal en werkt de bal naast. De bal laten passeren voor Verschaeren was een beter optie geweest.

clock 59' tweede helft, minuut 59.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Te onzuiver. Anderlecht kan nog eens dreigen op een vinnige omschakeling, maar de laatste pass van Ashimeru op Amuzu is niet secuur genoeg. Een gebrek aan inzet kan je dit Anderlecht vandaag in elk geval niet verwijten. Maar levert het straks ook iets op?

clock 54' tweede helft, minuut 54. Zoekend Union. De tien van Anderlecht houden voorlopig zonder al te veel moeite stand. Union speelt zeker niet zijn beste wedstrijd. Het is zoeken naar oplossingen voor de vicekampioen.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Lazare zorgt voor het eerste wapenfeit van Union. Hij snijdt vanaf rechts naar binnen en haalt uit, maar zijn schot is een makkelijke vangbal voor Verbruggen.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Sterke start van Anderlecht. Anderlecht komt sterk uit de kleedkamer en zet Union zowaar onder druk, maar Ashimeru verslikt zich in zijn dribbel en Moris kan ingrijpen. De thuisploeg wil er duidelijk nog iets van maken. Een zesde keer op rij verliezen van Union, dat wil paars-wit absoluut vermijden.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:39 tweede helft, 19 uur 39. 2e helft. Na een bewogen eerste helft rolt de bal opnieuw in het Lotto Park. Kan het tienkoppig Anderlecht het hoofd boven water houden of trekt Union het laken naar zich toe?