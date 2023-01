LIVE: Bart Verbruggen moet tienkoppig Anderlecht een paar keer rechthouden in felle strijd

Vanzeir krijgt de bal voor doel en vindt het hoofd van Van der Heyden. Diens kopbal is te slap om Verbruggen in de problemen te brengen. Union is baas, maar de echt uitgespeelde kansen blijven toch beperkt.

eerste helft, minuut 49. Vanzeir krijgt de bal voor doel en vindt het hoofd van Van der Heyden. Diens kopbal is te slap om Verbruggen in de problemen te brengen. Union is baas, maar de echt uitgespeelde kansen blijven toch beperkt. .

eerste helft, minuut 46. 7 minuten extra. Heel wat akkefietjes en dus mag het niet verbazen dat we er nog ruim 7 minuten bij doen in deze eerste helft. .

eerste helft, minuut 43. Geel voor Riemer. Riemer is niet te spreken over de beslissing van Van Driessche en maakt veel misbaar aan de zijlijn. Van Driessche pikt dat niet en geeft de coach prompt geel. .

eerste helft, minuut 39. Sardella komt goed weg. Sardella gaat met hoog geheven been veel te driest in op El Azzouzi. Gelukkig voor de invaller raakt hij de Union-speler niet. .

eerste helft, minuut 37. Vanzeir in het zijnet. Lazare blijft één van de meeste bedrijvige spelers bij Union. Hij brengt de bal met een fraaie tik in één tijd in de loop van Vanzeir. Die besluit in het zijnet. Anderlecht komt er aanvallend niet meer uit. .