Vanzeir en El Azzouzi in de basis bij Union, Thalhammer kiest voor Capon en Atanga bij Oostende

Houdt Union nog eens de punten thuis? Union is al ruim 9 competitiewedstrijden ongeslagen. Sinds de thuisnederlaag tegen Racing Genk op de 8e speeldag boekte Union maar liefst 7 overwinningen in 9 wedstrijden. Enkel in de laatste twee thuiswedstrijden tegen Club Brugge en Westerlo moest het vrede nemen met een puntendeling. Kan het vandaag weer aanknopen met een thuiszege?

5 jaar zonder zege. Voor Oostende is het al meer dan 5 jaar geleden dat het nog eens kon winnen van Union. Op 20 september 2017 knikkerde KVO Union uit de beker in de 1/16e finales. Sindsdien kon het in drie competitieduels slechts 1 puntje pakken, vorig seizoen in het Dudenpark, en verloor het vorige week dus ook in de beker tegen Union. Voor een Oostendse competitiezege tegen Union moeten we al terug naar 4 mei 2008, toen beide ploegen nog in tweede klasse speelden.



clock 15:15 vooraf, 15 uur 15.

Vanzeir en El Azzouzi aan de aftrap. In vergelijking met het bekerduel tegen Oostende van vorige week zien we twee wijzigingen in de basis van Union. Eckert en Lynen ruimen plaats voor Vanzeir en El Azzouzi.

clock 15:08 vooraf, 15 uur 08.

Revanche voor 1-6-pandoering? 19 punten, het verschil tussen Union en KV Oostende is aanzienlijk. Toch raakte de vicekampioen in het bekerduel vorige week pas in de slotfase voorbij de kustploeg. Voor Oostende een extra motivatie om vandaag zijn gram te halen, want ook in de competitie ging het dit seizoen al onderuit tegen Union. Ruim twee maanden geleden kreeg KVO op eigen veld een 1-6-pandoering.



2e keer Union-Oostende in 6 dagen. Alsof het een terugwedstrijd is, kijken Union en KV Oostende elkaar na zes dagen al opnieuw in de ogen. Union heeft de kwartfinales van de beker van België dinsdag nog - ten koste van de kustploeg - bereikt. De vicekampioen won pas na kwalijk balverlies van een moedig KV Oostende in de slotfase van een genietbare wedstrijd. "Gelukkig konden we het nog voor de verlengingen afmaken. Dat is belangrijk, want anders kruipt dat toch weer in de benen. Maandag komt Oostende al opnieuw op bezoek in de Jupiler Pro League", vertelde Siebe Van der Heyden nog na het bekerduel. "We zullen scherper zijn."

clock 10:52 vooraf, 10 uur 52. Croky Cup De dijk van KV Oostende breekt pas in het slot tegen Union

Opstelling Union. Anthony Moris, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Bart Nieuwkoop, Lazare Amani, Oussama El Azzouzi, Teddy Teuma, Simon Adingra, Victor Boniface, Dante Vanzeir

Opstelling KV Oostende. Dillon Phillips, Osaze Urhoghide, Anton Tanghe, Brecht Capon, David Atanga, Nick Batzner, Alfons Amade, Tatsuhiro Sakamoto, Théo Ndicka Matam, Kenny Rocha Santos, Thierry Ambrose