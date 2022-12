Oostende hoopt op revanche tegen Union na prille Beker-ontgoocheling

clock 10:53

vooraf, 10 uur 53. 2e keer Union-Oostende in 6 dagen. Alsof het een terugwedstrijd is, kijken Union en KV Oostende elkaar na zes dagen al opnieuw in de ogen. Union heeft de kwartfinales van de beker van België dinsdag nog - ten koste van de kustploeg - bereikt. De vicekampioen won pas na kwalijk balverlies van een moedig KV Oostende in de slotfase van een genietbare wedstrijd. "Gelukkig konden we het nog voor de verlengingen afmaken. Dat is belangrijk, want anders kruipt dat toch weer in de benen. Maandag komt Oostende al opnieuw op bezoek in de Jupiler Pro League", vertelde Siebe Van der Heyden nog na het bekerduel. "We zullen scherper zijn." .