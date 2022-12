LIVE: Seraing ziet zijn openingsdoelpunt tegen de paal ontploffen

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij KAS Eupen, Nathan Bitumazala erin, Isaac Christie-Davies eruit wissel substitution out Isaac Christie-Davies substitution in Nathan Bitumazala

clock 64' tweede helft, minuut 64.

clock 60' Cashback. De spelers van Eupen hebben nagelnieuwe witte truitjes aangemeten voor de tweede helft, maar lijken niet van plan om die opnieuw te bevuilen. Seraing daarentegen knapt het vuile werk wél op. Het brengt ze op korte tijd tweemaal tot een kans. Cachbach is er het dichtste bij met een plaatsbal tegen het doelkader. . tweede helft, minuut 60. shot on goalpost Cashback De spelers van Eupen hebben nagelnieuwe witte truitjes aangemeten voor de tweede helft, maar lijken niet van plan om die opnieuw te bevuilen. Seraing daarentegen knapt het vuile werk wél op. Het brengt ze op korte tijd tweemaal tot een kans. Cachbach is er het dichtste bij met een plaatsbal tegen het doelkader.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Het bodemduel wordt alvast symbolisch verpersoonlijkt door de grasmat in het Stade du Pairay. De wedstrijd moddert in de beginfase van de tweede helft wat aan en ook het veld wordt met de minuut bruiner. . Het bodemduel wordt alvast symbolisch verpersoonlijkt door de grasmat in het Stade du Pairay. De wedstrijd moddert in de beginfase van de tweede helft wat aan en ook het veld wordt met de minuut bruiner.



clock 49' tweede helft, minuut 49. Prevljak waant zich even in So You Think You Can Dance. Na een rommelige fase in de grote rechthoek van Seraing, valt het leer voor de voeten van het nummer 9 van de Panda's. De aanvaller glijdt uit, maar probeert al zittend en met enkele beenvegen de bal nog naar het doel te frommelen. Zonder succes. . Prevljak waant zich even in So You Think You Can Dance. Na een rommelige fase in de grote rechthoek van Seraing, valt het leer voor de voeten van het nummer 9 van de Panda's. De aanvaller glijdt uit, maar probeert al zittend en met enkele beenvegen de bal nog naar het doel te frommelen. Zonder succes.

clock 46' tweede helft, minuut 46. START tweede helft. De bal hobbelt opnieuw over het afgepeigerde veld van het Stade du Pairay. Eupen of Seraing: wie pakt broodnodige punten in dit bodemduel? . START tweede helft De bal hobbelt opnieuw over het afgepeigerde veld van het Stade du Pairay. Eupen of Seraing: wie pakt broodnodige punten in dit bodemduel?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:16 rust, 19 uur 16. EINDE eerste helft: 0-0. Geen Qatarese extra tijd. Seraing en Eupen hielden elkaar in de eerste helft zowel op het veld als op het scorebord in evenwicht. Beide ploegen kregen de kans om de rekening van de 18e speeldag te openen, maar er lijkt nog wat roest op het vizier te zitten. De greenkeepers van Seraing moeten in de rust wel meteen presteren: het veld van het Stade du Pairay takelt zienderogen af. . EINDE eerste helft: 0-0 Geen Qatarese extra tijd. Seraing en Eupen hielden elkaar in de eerste helft zowel op het veld als op het scorebord in evenwicht. Beide ploegen kregen de kans om de rekening van de 18e speeldag te openen, maar er lijkt nog wat roest op het vizier te zitten. De greenkeepers van Seraing moeten in de rust wel meteen presteren: het veld van het Stade du Pairay takelt zienderogen af.

clock 45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

clock 40' Schot Bernier ploft tegen de paal. Antoine Bernier is de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. De aanvaller van Seraing trekt nog eens op avontuur en legt nu wel op tijd aan, maar hij ziet zijn bal tegen een bosje benen afwijken en tergend traag tegen de baal botsen. . eerste helft, minuut 40. shot on goalpost Schot Bernier ploft tegen de paal Antoine Bernier is de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. De aanvaller van Seraing trekt nog eens op avontuur en legt nu wel op tijd aan, maar hij ziet zijn bal tegen een bosje benen afwijken en tergend traag tegen de baal botsen.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Prevljak krult naast. Smail Prevljak laat de grootste kans van de wedstrijd optekenen. Het nummer negen van Eupen krijgt - na een flipperkastmomentje - de bal binnen de grote rechthoek in zijn bezit. Prevljak probeert het leer de verste hoek in te krullen, maar er zit te weinig banaan op de bal. Het thuispubliek haalt opgelucht adem. . Prevljak krult naast Smail Prevljak laat de grootste kans van de wedstrijd optekenen. Het nummer negen van Eupen krijgt - na een flipperkastmomentje - de bal binnen de grote rechthoek in zijn bezit. Prevljak probeert het leer de verste hoek in te krullen, maar er zit te weinig banaan op de bal. Het thuispubliek haalt opgelucht adem.

clock 35' Voorlopig doen Seraing en Eupen vooral het veld pijn... eerste helft, minuut 35. Voorlopig doen Seraing en Eupen vooral het veld pijn...

clock 29' eerste helft, minuut 29. Vagner gunt zichzelf een vrije trap. De balvaardige aanvaller van Seraing slalomt door het hart van Eupen, maar wordt tot twee keer toe tegen het canvas gewerkt. De tweede keer beslist hij om niet meer meteen recht te veren, maar rekent hij op zijn vrije trap. Een verkeerde gok: Vagner mikt zijn stilstaande fase de tribune in. . Vagner gunt zichzelf een vrije trap. De balvaardige aanvaller van Seraing slalomt door het hart van Eupen, maar wordt tot twee keer toe tegen het canvas gewerkt. De tweede keer beslist hij om niet meer meteen recht te veren, maar rekent hij op zijn vrije trap. Een verkeerde gok: Vagner mikt zijn stilstaande fase de tribune in.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Mansoni voelt zich in zijn sas op de rechterflank. Het nummer 21 van Seraing pakt opnieuw uit met een knappe rush langs de lijn. Hetzelfde recept als 10 minuten geleden, maar ook deze keer blijft een goede vervolgpass uit. . Mansoni voelt zich in zijn sas op de rechterflank. Het nummer 21 van Seraing pakt opnieuw uit met een knappe rush langs de lijn. Hetzelfde recept als 10 minuten geleden, maar ook deze keer blijft een goede vervolgpass uit.

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Hard tegen onzacht. Daniel Opare maakt van het vettige veld gebruik om een stevige sliding in te zetten op N'Dri. De verdediger van Seraing lijkt op de bal te mikken, maar raakt in zijn enthousiasme vooral een paar witte sokken. De kousen kleuren bruin, het karton voor Opare geel. De rekening van de 18e speeldag is geopend. . Hard tegen onzacht Daniel Opare maakt van het vettige veld gebruik om een stevige sliding in te zetten op N'Dri. De verdediger van Seraing lijkt op de bal te mikken, maar raakt in zijn enthousiasme vooral een paar witte sokken. De kousen kleuren bruin, het karton voor Opare geel. De rekening van de 18e speeldag is geopend.

clock 22' Gele kaart voor Daniel Opare van RFC Seraing tijdens eerste helft, minuut 22 yellow card Daniel Opare RFC Seraing

clock 18' eerste helft, minuut 18. De dubbele kans van Eupen lijkt Seraing wakker geschud te hebben. Mansoni Sambu onderschept een slordigheid van Eupen en gaat vervolgens op wandel. Het nummer 21 dribbelt zich tot aan de rand van de grote rechthoek, maar zijn laatste pass ontbreekt vernuft. Gevaar geweken. . De dubbele kans van Eupen lijkt Seraing wakker geschud te hebben. Mansoni Sambu onderschept een slordigheid van Eupen en gaat vervolgens op wandel. Het nummer 21 dribbelt zich tot aan de rand van de grote rechthoek, maar zijn laatste pass ontbreekt vernuft. Gevaar geweken.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Slechtste thuisploeg van deze eeuw? Er hangt Seraing een benauwend record boven het hoofd. De Waalse club heeft in 14 achtereenvolgende competitieduels in eigen huis nog niet kunnen winnen. Slaagt het er vandaag opnieuw niet in om een driepunter te scoren, evenaart Seraing het eeuwrecord van Aalst. . Slechtste thuisploeg van deze eeuw? Er hangt Seraing een benauwend record boven het hoofd. De Waalse club heeft in 14 achtereenvolgende competitieduels in eigen huis nog niet kunnen winnen. Slaagt het er vandaag opnieuw niet in om een driepunter te scoren, evenaart Seraing het eeuwrecord van Aalst.