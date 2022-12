LIVE: N'Dri laat openingsdoelpunt liggen tegen rode lantaarn Seraing

clock 23' eerste helft, minuut 23. Hard tegen onzacht. Daniel Opare maakt van het vettige veld gebruik om een stevige sliding in te zetten op N'Dri. De verdediger van Seraing lijkt op de bal te mikken, maar raakt in zijn enthousiasme vooral een paar witte sokken. De kousen kleuren bruin, het karton voor Opare geel. De rekening van de 18e speeldag is geopend. . Hard tegen onzacht Daniel Opare maakt van het vettige veld gebruik om een stevige sliding in te zetten op N'Dri. De verdediger van Seraing lijkt op de bal te mikken, maar raakt in zijn enthousiasme vooral een paar witte sokken. De kousen kleuren bruin, het karton voor Opare geel. De rekening van de 18e speeldag is geopend.

clock 22' Gele kaart voor Daniel Opare van RFC Seraing tijdens eerste helft, minuut 22 yellow card Daniel Opare RFC Seraing

clock 18' eerste helft, minuut 18. De dubbele kans van Eupen lijkt Seraing wakker geschud te hebben. Mansoni Sambu onderschept een slordigheid van Eupen en gaat vervolgens op wandel. Het nummer 21 dribbelt zich tot aan de rand van de grote rechthoek, maar zijn laatste pass ontbreekt vernuft. Gevaar geweken.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Slechtste thuisploeg van deze eeuw? Er hangt Seraing een benauwend record boven het hoofd. De Waalse club heeft in 14 achtereenvolgende competitieduels in eigen huis nog niet kunnen winnen. Slaagt het er vandaag opnieuw niet in om een driepunter te scoren, evenaart Seraing het eeuwrecord van Aalst.

clock 10' eerste helft, minuut 10.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Martin gooit zich voor de 0-1. Eupen noteert de eerste uitgespeelde kans. Met een knappe combinatie tikt het door de centrale as van Seraing heen. N'Dri is het eindstation, maar verslikt zich in de bal, waarop de jonge doelman Martin alert reageert. Met een duik in de voeten van de Eupen-aanvaller ontzenuwt hij de aanval.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Ook aan de overkant wordt het leer getest. Bij een hoekschop slaagt de luchtmacht van Seraing erin om de bal weg te koppen, maar die valt voor de voeten van Poaty. De Franse verdediger aarzelt niet, maar zijn bommetje ontploft tegen de nadarhekken achter het doel.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Het eerste waarschuwingsschotje van de wedstrijd is een feit. Charles Cook, het nummer 10 van Eupen, moet zijn messen echter nog wat slijpen. Zijn plaatsballetje mist richting.

clock 2' eerste helft, minuut 2. START. Van de Zilvermeercross in Mol naar het Stade du Pairay in Seraing, waar Eupen er de 18e speeldag van de Jupiler Pro League op gang trapt. Volg de wedstrijd hier op de voet.

clock 1' We zijn weer vertrokken met de Jupiler Pro League! eerste helft, minuut 1.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:20 vooraf, 18 uur 20. Bodemkraker. Seraing is na een 0 op 15 afgezakt naar de laatste plaats in de Jupiler Pro League met 11 op 51, zijn laatste competitiepunt dateert van meer dan 2 maanden: 2-2 op Westerlo. De laatste zege dateert zelfs van eind september, 0-2 bij Standard. De voorbije week werd het door KV Mechelen uit de beker geknikkerd. Wat kan het vanavond tegen Eupen, dat 5 punten meer telt en op de eerste veilige plaats staat? Eupen pakte 4 op 6 tegen Standard (2-0 en Zulte Waregem (5-5).



De voorbije week werd het door KV Mechelen uit de beker geknikkerd. Wat kan het vanavond tegen Eupen, dat 5 punten meer telt en op de eerste veilige plaats staat?



Eupen pakte 4 op 6 tegen Standard (2-0 en Zulte Waregem (5-5).

clock 18:07 vooraf, 18 uur 07.

clock 18:07 De jonge Martin mag na een goede passage in de Beker opnieuw tussen de palen postvatten. vooraf, 18 uur 07. De jonge Martin mag na een goede passage in de Beker opnieuw tussen de palen postvatten.

clock 17:49 vooraf, 17 uur 49. Tickets aan 5 euro. De directie van Seraing heeft met de feestdagen in zicht beslist om de fans een cadeautje te geven: alle plaatsen kosten 5 euro. De loketten zullen wel gesloten zijn voor de match vanavond.

clock 17:41 vooraf, 17 uur 41. Het Eupen van Edward Still hebben we nog niet in actie gezien. Het zal zaak zijn om goed te reageren en in staat zijn om ons aan te passen tijdens de match. Seraing-coach Jean-Sébastien Legros.

clock 17:35 vooraf, 17 uur 35. Voor ons is elke match nu een finale. Wij willen niet rekenen, wij moeten winnen . Vagner Dias (Seraing).

clock 17:30 vooraf, 17 uur 30. Eerste match van Eupen-coach Edward Still. Bij Charleroi mocht hij niet meer voortdoen na een schamele 4 op 21, maar Edward Still moet Eupen wel in eerste klasse houden. Hij kwam een maand geleden aan het roer als definitieve opvolger van Bernd Storck, afwachten hoe hij Eupen zal laten spelen.

clock 13:35 vooraf, 13 uur 35.

clock 13:35 - Vooraf Vooraf, 13 uur 35