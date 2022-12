Eupen gaat met de drie punten lopen in Seraing na slaapverwekkende opvoering

clock 20:23 einde, 20 uur 23. Einde: 0-1! Seraing wilde zich absoluut niet associëren met de titel van de slechtste thuisploeg van deze eeuw en vocht in de tweede helft een habbekrats kansen bij elkaar. Maar in het absolute slot van de wedstrijd volgde het symbolische deksel op de neus. Op een tegenaanval glipte Magnée voor bij zijn mannetje en schilderde hij het openingsdoelpunt op de knikker van Charles-Cook. Eupen kruipt zo met 7 op 9 weg uit de kelder van het klassement. Seraing kon voor een achtste keer op rij niet winnen en zakt steeds dieper weg in het degradatiemoeras. . Einde: 0-1! Seraing wilde zich absoluut niet associëren met de titel van de slechtste thuisploeg van deze eeuw en vocht in de tweede helft een habbekrats kansen bij elkaar. Maar in het absolute slot van de wedstrijd volgde het symbolische deksel op de neus. Op een tegenaanval glipte Magnée voor bij zijn mannetje en schilderde hij het openingsdoelpunt op de knikker van Charles-Cook. Eupen kruipt zo met 7 op 9 weg uit de kelder van het klassement. Seraing kon voor een achtste keer op rij niet winnen en zakt steeds dieper weg in het degradatiemoeras.



clock 90+8' tweede helft tweede helft, minuut 98 match afgelopen

clock 90+4' Gele kaart voor Christophe Lepoint van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 94 yellow card Christophe Lepoint RFC Seraing

clock 90+3' Gele kaart voor Stef Peeters van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 93 yellow card Stef Peeters KAS Eupen

clock 89' tweede helft, minuut 89. Doelpunt Eupen: 0-1! Dan toch! In het slot van de wedstrijd breekt Eupen dan toch de ban. Magnée gaat over zijn mannetje op de rechterflank en lepelt de bal knap op het hoofd van Charles-Cook, die de openingstreffer op het bord kan knikken. De VAR checkt nog even voor b uitenspel, maar geeft zijn "go". . Doelpunt Eupen: 0-1! Dan toch! In het slot van de wedstrijd breekt Eupen dan toch de ban. Magnée gaat over zijn mannetje op de rechterflank en lepelt de bal knap op het hoofd van Charles-Cook, die de openingstreffer op het bord kan knikken. De VAR checkt nog even voor b uitenspel, maar geeft zijn "go".

clock 88' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 88 door Regan Charles-Cook van KAS Eupen. 0, 1. goal RFC Seraing KAS Eupen einde 0 1

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij RFC Seraing, Simon Elisor erin, Antoine Bernier eruit wissel substitution out Antoine Bernier substitution in Simon Elisor

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij RFC Seraing, Leroy Abanda erin, Morgan Poaty eruit wissel substitution out Morgan Poaty substitution in Leroy Abanda

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij RFC Seraing, Christophe Lepoint erin, Stève Mvoué eruit wissel substitution out Stève Mvoué substitution in Christophe Lepoint

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KAS Eupen, Gary Magnée erin, Yentl Van Genechten eruit wissel substitution out Yentl Van Genechten substitution in Gary Magnée

clock 80' tweede helft, minuut 80. Door de vele wissels en de matige staat van het veld moddert de wijdstrijd wat aan. Seraing toont veel vechtlust, maar blijft toch ook vooral op zijn hoede voor de tegenaanvallen van Eupen. De wedstrijd lijkt goed op slot te zitten. Durft er nog iemand all-in te gaan? . Door de vele wissels en de matige staat van het veld moddert de wijdstrijd wat aan. Seraing toont veel vechtlust, maar blijft toch ook vooral op zijn hoede voor de tegenaanvallen van Eupen. De wedstrijd lijkt goed op slot te zitten. Durft er nog iemand all-in te gaan?

clock 79' Gele kaart voor Mathieu Cachbach van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 79 yellow card Mathieu Cachbach RFC Seraing

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij RFC Seraing, Sergio Conceicao erin, Mansoni Sambu eruit wissel substitution out Mansoni Sambu substitution in Sergio Conceicao

clock 70' tweede helft, minuut 70. Met nog een kwartier op de klok timmert Eupen nog eens een tegenprik in elkaar. Prevljak blijft ijzig koel in de grote rechthoek en zet Peeters met een listig balletje op weg naar het doel, maar daar ligt de jonge doelman van Seraing opnieuw in de weg. . Met nog een kwartier op de klok timmert Eupen nog eens een tegenprik in elkaar. Prevljak blijft ijzig koel in de grote rechthoek en zet Peeters met een listig balletje op weg naar het doel, maar daar ligt de jonge doelman van Seraing opnieuw in de weg.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Wissel van de wacht. Legros haalt Isaac Christie-Davies naar de bank. Zijn vervanger is de kersverse 20-jarige verdedigende middenvelder Nathan Bitumazala, een jong talent overgekomen van Paris Saint-Germain. . Wissel van de wacht. Legros haalt Isaac Christie-Davies naar de bank. Zijn vervanger is de kersverse 20-jarige verdedigende middenvelder Nathan Bitumazala, een jong talent overgekomen van Paris Saint-Germain.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij KAS Eupen, Nathan Bitumazala erin, Isaac Christie-Davies eruit wissel substitution out Isaac Christie-Davies substitution in Nathan Bitumazala

clock 60' Cashback. De spelers van Eupen hebben nagelnieuwe witte truitjes aangemeten voor de tweede helft, maar lijken niet van plan om die opnieuw te bevuilen. Seraing daarentegen knapt het vuile werk wél op. Het brengt ze op korte tijd tweemaal tot een kans. Cachbach is er het dichtste bij met een plaatsbal tegen het doelkader. . tweede helft, minuut 60. shot on goalpost Cashback De spelers van Eupen hebben nagelnieuwe witte truitjes aangemeten voor de tweede helft, maar lijken niet van plan om die opnieuw te bevuilen. Seraing daarentegen knapt het vuile werk wél op. Het brengt ze op korte tijd tweemaal tot een kans. Cachbach is er het dichtste bij met een plaatsbal tegen het doelkader.