Opener na 2 minuten, rode kaart en gemiste strafschop: Mechelen en Cercle delen punten in spektakelpot

KV Mechelen - Cercle Brugge in een notendop:

Opvallend: Eindelijk, voor Nikola Storm. De beste man op het veld bij Mechelen maakte zijn eerste Jupiler Pro League-treffer sinds februari 2022 (toen tegen Antwerp). Voorafgaand aan het duel van vanavond was de aanvaller van Mechelen de speler met de meeste schoten (37), schoten op doel (17) en Expected Goals (2,69) zonder te scoren in 1A deze jaargang. (Opsta Stats)

Kantelmoment: Het was een wedstrijd met twee gezichten. Een periode vóór de rode kaart van Olivier Deman - waar Cercle domineerde en scoorde - en een periode ná de rode kaart - waar Mechelen floreerde en eveneens wist te scoren.

Het thuispubliek had nog niet met zijn ogen geknipperd of het moest die al mistroostig weer sluiten. Na amper 2 minuten spelen, opende Kevin Denkey al de score in de match der middenmoters tussen Cercle Brugge en KV Mechelen.

Maar net na de rust werd de dominantie van Cercle bruusk een halt toegeroepen. Olivier Deman werd na twee strenge gele kaarten van het veld gestuurd.



Waar Mechelen in de eerste helft nog ongelukkig was in zijn afwerking en achter de feiten moest aanhollen, toonde het zich met een mannetje meer wél autoritair en trefzeker.

Nikola Storm trapte al zijn frustraties van zich af en krulde de gelijkmaker na 70 minuten de verste hoek in. Zijn eerste doelpunt van het seizoen. En wanneer Miangue in de absolute slotfase Malede in de grote rechthoek nog tegen de grond werkte, leek de totale ommekeer een feit voor KVM.

Malede schaarde zich verrassend genoeg zelf achter de elfmeter, maar zag zijn moment de gloire door Majecki uit de hoek geranseld worden. De spektakelrijke pot voetbal eindigde zo op een billijk gelijkspel, wat beide ploegen toch teleurgesteld zal achterlaten.