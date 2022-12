LIVE: Nikola Storm kan het overtal van Mechelen verzilveren met perfecte plaatsbal

De gemoederen lopen hoog op in de wedstrijd. Mrabti beukt - bewust - te laat in op Daland, die zelf revancheert. Beiden krijgen geel achter hun naam. Ook in de rest van de duels lijkt het er steeds scherper aan toe te gaan.

KV Mechelen kan zijn overtal verzilveren. Nikola Storm speelt een hoekschop goed uit en kan aanleggen vanaf de rand van de zestien meter. De winger krul de bal loepzuiver de verste hoek in en is zo voor de eerste keer dit seizoen bij een doelpunt betrokken. De perfecte timing.

Het schaakspelletje tussen Steven Defour en Miron Muslic is begonnen. De coach van Cercle haalt Hotic naar de kant en brengt Miangue tussen de lijnen om het defensieve ondertal op te vangen. Defour hoopt met Van Hoorenbeeck en Malede nieuw leven in zijn ploeg te blazen.

Cercle Brugge moet noodgedwongen wat terugplooien. Met elf man sterk overblufte het Mechelen, maar met een mannetje minder is het vooral gedoemd om te verdedigen. Toch heeft Cercle met Denkey en Ueda nog steeds twee bedrijvige speerpunten rondlopen in de zone van de waarheid.

Cercle Brugge moet met 10 man verder na een uitsluiting van Olivier Deman. Het nummer 23 krijgt na een strenge gele kaart in de eerste helft, opnieuw een geel karton onder zijn neus gesnoven. Deman komt net te laat in een duel en trapt op de tenen van zijn tegenstander. Een zwaar verdict.

tweede helft, minuut 49. We hebben opnieuw niet lang moeten wachten op een eerste kans van Cercle Brugge. Charles Vanhoutte etaleert even zijn goede voeten en slalomt door het hart van de rood-gele defensie. De middenvelder kan ultiem nog afleggen naar Ueda, maar die knalt over de kooi. Een minuut later draaien ze de rollen om: Ueda legt af, maar ook Vanhoutte mist het doelvlak. .