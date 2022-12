LIVE: Het regent kansen in het Guldensporenstadion, wie scoort eerst?

Na een eerste helft bomvol kansen is er nog niet gescoord in KV Kortrijk-Racing Genk. Het staat nog altijd 0-0.

eerste helft, minuut 45. Rust. Na een eerste helft bomvol kansen is er nog niet gescoord in KV Kortrijk-Racing Genk. Het staat nog altijd 0-0. .

Silva wordt door scheidsrechter Van Damme de levieten gelezen na een duw in de rug van Onuachu. Messaoudi krijgt niet veel tellen later geel voor spelbederf.

eerste helft, minuut 40. Silva wordt door scheidsrechter Van Damme de levieten gelezen na een duw in de rug van Onuachu. Messaoudi krijgt niet veel tellen later geel voor spelbederf. .

El Khannouss is blijven liggen na een tikje van Selemani nadat de bal al weg was. De aanvoerder van KV Kortrijk biedt meteen zijn excuses aan.

eerste helft, minuut 38. El Khannouss is blijven liggen na een tikje van Selemani nadat de bal al weg was. De aanvoerder van KV Kortrijk biedt meteen zijn excuses aan. .

clock 35'

eerste helft, minuut 35. El Khannouss mikt over. Balverlies van Kadri luidt een gevaarlijke Genkse aanval in. Via Onauchu en Trésor komt de bal bij El Khannouss, maar hij mikt flauw over. .