LIVE: Dendert de Genkse trein, mét El Khannouss en Sadick, gewoon voort in Kortrijk?

clock 4' eerste helft, minuut 4. Kortrijk is uitstekend aan de wedstrijd begonnen. Loncar komt de zestien binnen met de bal, maar vindt niemand voor doel. . Kortrijk is uitstekend aan de wedstrijd begonnen. Loncar komt de zestien binnen met de bal, maar vindt niemand voor doel.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Vandevoordt staat goed op te letten op een diepe bal. Hij rent zijn kooi uit en jast het leer ver weg. . Vandevoordt staat goed op te letten op een diepe bal. Hij rent zijn kooi uit en jast het leer ver weg.

clock 1' Bruno mikt op de paal. Daar is de eerste doelpoging al. Vandevoordt en de paal voorkomen een heel snelle Kortrijkse voorsprong. Bruno stal de bal zelf en mikte vervolgens op de paal. . eerste helft, minuut 1. shot on goalpost Bruno mikt op de paal Daar is de eerste doelpoging al. Vandevoordt en de paal voorkomen een heel snelle Kortrijkse voorsprong. Bruno stal de bal zelf en mikte vervolgens op de paal.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:15 eerste helft, 18 uur 15. Aftrap. KV Kortrijk en Racing Genk zijn aan hun laatste duel van 2022 begonnen in het Guldensporenstadion. Dendert de Limburgse trein gewoon voort? . Aftrap KV Kortrijk en Racing Genk zijn aan hun laatste duel van 2022 begonnen in het Guldensporenstadion. Dendert de Limburgse trein gewoon voort?



clock 18:06 vooraf, 18 uur 06. We zullen vanaf de eerste seconde mentaal klaar moeten zijn. Wouter Vrancken. We zullen vanaf de eerste seconde mentaal klaar moeten zijn. Wouter Vrancken

clock 18:02 vooraf, 18 uur 02. De zege tegen OH Leuven heeft ons veel vertrouwen gegeven. Bernd Storck. De zege tegen OH Leuven heeft ons veel vertrouwen gegeven. Bernd Storck

clock 18:01 KVK-doelman Vandenberghe komt voor het eerst in actie in de competitie:. vooraf, 18 uur 01. KVK-doelman Vandenberghe komt voor het eerst in actie in de competitie:

clock 17:38 vooraf, 17 uur 38. 3 nieuwe namen bij Genk. Na de 1-0 tegen Anderlecht heeft ook Wouter Vrancken niet veel wijzigingen doorgevoerd aan zijn basisteam. El Khannouss is er na het schitterende WK van Marokko opnieuw bij vanaf de aftrap, hij verdringt Castro naar de bank. Achterin komt Sadick in het team na een paar maanden in de lappenmand, Arteaga keert dan weer terug na ziekte. . 3 nieuwe namen bij Genk Na de 1-0 tegen Anderlecht heeft ook Wouter Vrancken niet veel wijzigingen doorgevoerd aan zijn basisteam.

El Khannouss is er na het schitterende WK van Marokko opnieuw bij vanaf de aftrap, hij verdringt Castro naar de bank. Achterin komt Sadick in het team na een paar maanden in de lappenmand, Arteaga keert dan weer terug na ziekte.

clock 17:20 vooraf, 17 uur 20. Storck moet één keer wisselen. Bern Storck heeft na de 1-3 bij OH Leuven in de Beker van België weinig redenen om fel aan zijn team te sleutelen. Achterin is de zieke Dessoleil de enige afwezige, hij wordt vervangen door Sytsj. Aanvoerder D'Haene is nog geschorst, Henen en Vandendriessche geblesseerd. . Storck moet één keer wisselen Bern Storck heeft na de 1-3 bij OH Leuven in de Beker van België weinig redenen om fel aan zijn team te sleutelen. Achterin is de zieke Dessoleil de enige afwezige, hij wordt vervangen door Sytsj.

Aanvoerder D'Haene is nog geschorst, Henen en Vandendriessche geblesseerd.

clock 11:40 vooraf, 11 uur 40. 33 op 33? Racing Genk sloot zijn eerste seizoenshelft met 30 op 30 af. Na 17 wedstrijden staat het dan ook moederziel aan de leiding van de Jupiler Pro League. Genk heeft 10 punten voorsprong op Union, 11 op Antwerp en al 13 op landskampioen Club Brugge. Het is aan Wouter Vrancken zijn manschappen om die voorsprong tot aan de play-offs uit te bouwen of te verdedigen. Kortrijk - dat zelf voorlaatste staat - is vandaag de eerste afspraak voor Genk. . 33 op 33? Racing Genk sloot zijn eerste seizoenshelft met 30 op 30 af. Na 17 wedstrijden staat het dan ook moederziel aan de leiding van de Jupiler Pro League. Genk heeft 10 punten voorsprong op Union, 11 op Antwerp en al 13 op landskampioen Club Brugge. Het is aan Wouter Vrancken zijn manschappen om die voorsprong tot aan de play-offs uit te bouwen of te verdedigen. Kortrijk - dat zelf voorlaatste staat - is vandaag de eerste afspraak voor Genk.

clock Opstelling KV Kortrijk. Tom Vandenberghe, Oleksii Sych, Tsuyoshi Watanabe, João Silva, Nayel Mehssatou, Faïz Selemani, Stjepan Loncar, Abdelkahar Kadri, Massimo Bruno, Felipe Avenatti, Billel Messaoudi Opstelling KV Kortrijk Tom Vandenberghe, Oleksii Sych, Tsuyoshi Watanabe, João Silva, Nayel Mehssatou, Faïz Selemani, Stjepan Loncar, Abdelkahar Kadri, Massimo Bruno, Felipe Avenatti, Billel Messaoudi

clock Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Mujaid Sadick, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Patrik Hrošovský, Bilal El Khannous, Bryan Heynen, Mike Trésor, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Mujaid Sadick, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Patrik Hrošovský, Bilal El Khannous, Bryan Heynen, Mike Trésor, Paul Onuachu