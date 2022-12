33 op 33 lonkt: Kan leider Genk ook na de WK-break voortgaan op zijn elan?

clock 11:40

vooraf, 11 uur 40. 33 op 33? Racing Genk sloot zijn eerste seizoenshelft met 30 op 30 af. Na 17 wedstrijden staat het dan ook moederziel aan de leiding van de Jupiler Pro League. Genk heeft 10 punten voorsprong op Union, 11 op Antwerp en al 13 op landskampioen Club Brugge. Het is aan Wouter Vrancken zijn manschappen om die voorsprong tot aan de play-offs uit te bouwen of te verdedigen. Kortrijk - dat zelf voorlaatste staat - is vandaag de eerste afspraak voor Genk. .