LIVE: Deila schudt (noodgedwongen) elftal door elkaar na bekeraffront

clock 4' eerste helft, minuut 4. Schotje. Hoekschop voor Gent, en de bal eindigt opnieuw bij kapitein Odjidja. Met zijn mindere linker knalt die over. . Schotje Hoekschop voor Gent, en de bal eindigt opnieuw bij kapitein Odjidja. Met zijn mindere linker knalt die over.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Gent komt via Hauge voor het eerst opzetten. Met een heupslag probeert hij zich voorbij zijn bewaker te wurmen, met een pass vindt hij uiteindelijk Odjidja. Die schiet, maar wordt geblokkeerd. . Gent komt via Hauge voor het eerst opzetten. Met een heupslag probeert hij zich voorbij zijn bewaker te wurmen, met een pass vindt hij uiteindelijk Odjidja. Die schiet, maar wordt geblokkeerd.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:30 eerste helft, 20 uur 30. Begin. Tarik kan nog tegen een bal trappen, dat is al iets. We zijn weg! . Begin Tarik kan nog tegen een bal trappen, dat is al iets. We zijn weg!

clock 20:29 vooraf, 20 uur 29. Tissoudali aan de aftrap. Nu ja, de Marokkaanse tovenaar herstelt nog van zijn kruisbandblessure. Hij gaat de aftrap zo meteen geven. . Tissoudali aan de aftrap Nu ja, de Marokkaanse tovenaar herstelt nog van zijn kruisbandblessure. Hij gaat de aftrap zo meteen geven.

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16. We hebben wat problemen gehad met griep in het team, daardoor missen we ook enkele jongens. Ronny Deila (Standard). We hebben wat problemen gehad met griep in het team, daardoor missen we ook enkele jongens. Ronny Deila (Standard)

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. Tegen Gent mag Noubi starten. Ronny Deila grijpt in na het bekeroplawaai op Antwerp met maar liefst vijf wissels. Achteraan krijgt het 17-jarig talent Lucas Noubi zijn tweede basisplaats van het seizoen. De eerste kreeg hij in de seizoensopener... ook tegen Gent. Kapitein Dussenne verdwijnt volledig uit de selectie. . Tegen Gent mag Noubi starten Ronny Deila grijpt in na het bekeroplawaai op Antwerp met maar liefst vijf wissels. Achteraan krijgt het 17-jarig talent Lucas Noubi zijn tweede basisplaats van het seizoen. De eerste kreeg hij in de seizoensopener... ook tegen Gent. Kapitein Dussenne verdwijnt volledig uit de selectie.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. Nieuwe kans Hauge. Acht van de Gentse starters die dinsdag moeizaam voorbij Cercle geraakten, staan vandaag opnieuw aan de aftrap. Op het middenveld komt Owusu voor versterking zorgen, aanvallend verschijnen Hjulsager en Hauge aan de aftrap. . Nieuwe kans Hauge Acht van de Gentse starters die dinsdag moeizaam voorbij Cercle geraakten, staan vandaag opnieuw aan de aftrap. Op het middenveld komt Owusu voor versterking zorgen, aanvallend verschijnen Hjulsager en Hauge aan de aftrap.

clock 14:40 vooraf, 14 uur 40. Standard is onze eerste achtervolger op 2 punten (met de forfaitscore van tegen Anderlecht meegerekend, red). Dit is het ideale moment om wat afstand te nemen. We willen de aansluiting met de top 4. Punten laten liggen, kan dus niet. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. Standard is onze eerste achtervolger op 2 punten (met de forfaitscore van tegen Anderlecht meegerekend, red). Dit is het ideale moment om wat afstand te nemen. We willen de aansluiting met de top 4. Punten laten liggen, kan dus niet. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

clock 14:40 vooraf, 14 uur 40. 8 clean sheets in 13 matchen is mooi, maar dat de ploeg wint is het belangrijkste. Standard zal willen reageren na de zware bekernederlaag. We moeten klaar zijn. Gent-doelman Paul Nardi. 8 clean sheets in 13 matchen is mooi, maar dat de ploeg wint is het belangrijkste. Standard zal willen reageren na de zware bekernederlaag. We moeten klaar zijn. Gent-doelman Paul Nardi

clock 14:37 vooraf, 14 uur 37. Affiche van de speeldag. AA Gent en Standard is de affiche van de speeldag, respectievelijk 5e en 7e in de stand. Standard is zelfs 6e op 2 punten van Gent als je de forfaitzege tegen Anderlecht al meerekent. Gent was goed op dreef voor de WK-break (5 zeges in 7 JPL-duels, 2-0 in zijn laatste thuismatch tegen Club Brugge) en won afgelopen week na verlengingen in de cup tegen Cercle (2-0). Standard kreeg een stevige bekertik op Antwerp (4-0). . Affiche van de speeldag AA Gent en Standard is de affiche van de speeldag, respectievelijk 5e en 7e in de stand. Standard is zelfs 6e op 2 punten van Gent als je de forfaitzege tegen Anderlecht al meerekent.



clock Opstelling KAA Gent. Paul Nardi, Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Matisse Samoise, Hong Hyun-seok, Vadis Odjidja Ofoe, Elisha Owusu, Andrew Hjulsager, Hugo Cuypers, Jens Petter Hauge Opstelling KAA Gent Paul Nardi, Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Matisse Samoise, Hong Hyun-seok, Vadis Odjidja Ofoe, Elisha Owusu, Andrew Hjulsager, Hugo Cuypers, Jens Petter Hauge

clock Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Lucas Noubi Ngnokam, Merveille Bokadi, Jacob Barrett Laursen, Filippo Melegoni, Gojko Cimirot, William Balikwisha, Osher Davida, Steven Alzate, Aron Dønnum, Stipe Perica Opstelling Standard Arnaud Bodart, Lucas Noubi Ngnokam, Merveille Bokadi, Jacob Barrett Laursen, Filippo Melegoni, Gojko Cimirot, William Balikwisha, Osher Davida, Steven Alzate, Aron Dønnum, Stipe Perica