Gent vergeet te scoren tegen defensief Standard en moet genoegen nemen met één punt

Hein Vanhaezebrouch (Gent): "We hebben vooral tegenslag vandaag, met wat meeval winnen we deze wedstrijd, misschien met ruime cijfers zelfs. Er valt meer te doen tegen een goede organisatie van Standard. Nog een klein excuus: Het veld is heel hobbelig, daarom was het vandaag niet makkelijk om snel te voetballen. Maar goed, daar mogen we ons niet achter wegsteken. Dit is een gemiste kans, we hadden een schitterende zaak kunnen doen."

Ronny Deila (Standard): "Je mag dit zeker een kleine overwinning noemen. Gent is een goede ploeg, we toonden energie en inzet, ik ben ongelofelijk trots op de jongens vandaag. We hebben geleden, staan onder druk, maar als je kan gaan strijden voor de punten, moet je er staan. Aanvallend hebben we vandaag niets gecreëerd, behalve de penaltyfase, maar zo’n dagen zijn er. Nu genieten met de familie."

Matisse Samoise (Gent): "We hadden moeten winnen vandaag. We hadden de kansen, Standard niet. Maar dan moet er eentje binnen. Het mankeerde vandaag vooral aan het afwerken, op het einde geraakten we er door hun laag blok dan niet meer door. Als we hadden gewonnen, hadden we in met Nieuwjaar in Play-Off I kunnen staan, jammer."

Jacob Laursen (Standard): "We zijn zeker blij met dit resultaat. Gent is een moeilijke verplaatsing, we hadden de bekermatch in de benen en ziekte in de ploeg. Ik ben heel erg trots op de ploeg, fantastisch. Na de laatste wedstrijd hebben we vandaag laten zien dat we iets kunnen. Kansen hadden we niet, maar we moeten blij zijn met wat we gekregen hebben."