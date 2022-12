Gent-coach: "Ideaal moment om afstand te nemen van eerste achtervolger Standard"

clock 14:40 vooraf, 14 uur 40. Standard is onze eerste achtervolger op 2 punten (met de forfaitscore van tegen Anderlecht meegerekend, red). Dit is het ideale moment om wat afstand te nemen. We willen de aansluiting met de top 4. Punten laten liggen, kan dus niet. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. Standard is onze eerste achtervolger op 2 punten (met de forfaitscore van tegen Anderlecht meegerekend, red). Dit is het ideale moment om wat afstand te nemen. We willen de aansluiting met de top 4. Punten laten liggen, kan dus niet. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

clock 14:40 vooraf, 14 uur 40. 8 clean sheets in 13 matchen is mooi, maar dat de ploeg wint is het belangrijkste. Standard zal willen reageren na de zware bekernederlaag. We moeten klaar zijn. Gent-doelman Paul Nardi. 8 clean sheets in 13 matchen is mooi, maar dat de ploeg wint is het belangrijkste. Standard zal willen reageren na de zware bekernederlaag. We moeten klaar zijn. Gent-doelman Paul Nardi

clock 14:39 vooraf, 14 uur 39.

clock 14:38 vooraf, 14 uur 38.

clock 14:37 vooraf, 14 uur 37. Affiche van de speeldag. AA Gent en Standard is de affiche van de speeldag, respectievelijk 5e en 7e in de stand. Standard is zelfs 6e op 2 punten van Gent als je de forfaitzege tegen Anderlecht al meerekent. Gent was goed op dreef voor de WK-break (5 zeges in 7 JPL-duels, 2-0 in zijn laatste thuismatch tegen Club Brugge) en won afgelopen week na verlengingen in de cup tegen Cercle (2-0). Standard kreeg een stevige bekertik op Antwerp (4-0). . Affiche van de speeldag AA Gent en Standard is de affiche van de speeldag, respectievelijk 5e en 7e in de stand. Standard is zelfs 6e op 2 punten van Gent als je de forfaitzege tegen Anderlecht al meerekent.



Gent was goed op dreef voor de WK-break (5 zeges in 7 JPL-duels, 2-0 in zijn laatste thuismatch tegen Club Brugge) en won afgelopen week na verlengingen in de cup tegen Cercle (2-0). Standard kreeg een stevige bekertik op Antwerp (4-0).