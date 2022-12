OH Leuven trekt maandag naar Club Brugge, Marc Brys: "Nu nog meer op mijn hoede"

clock 12:14

vooraf, 12 uur 14. Kerstvoetbal is intussen een traditie in de Belgische competitie, maar OHL-trainer Marc Brys geeft nog eens zijn lezing van de bijbel voor deze dagen mee. "Het is belangrijk om deze feestdag te vieren samen met je familie. En mijn groep is professioneel genoeg om te beseffen wat kan en wat niet." "We gaan daarnaast ook gewoon blijven trainen, zodat we fysiek en mentaal klaar zijn voor de wedstrijd tegen Club Brugge." .