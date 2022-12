LIVE: Jutgla trapt Club Brugge op voorsprong vanaf de stip

De eerste helft zit erop in Brugge. Club staat verdiend 1-0 voor na een potje eenrichtingsvoetbal.

eerste helft, minuut 50. Rust! De eerste helft zit erop in Brugge. Club staat verdiend 1-0 voor na een potje eenrichtingsvoetbal. .

Meijer staat er helemaal alleen voor na een knappe inspanning. De jonge Nederlander versiert toch nog een corner en daar is hij best tevreden mee.

eerste helft, minuut 49. Meijer staat er helemaal alleen voor na een knappe inspanning. De jonge Nederlander versiert toch nog een corner en daar is hij best tevreden mee. .

clock 45+2'

eerste helft, minuut 47. 5 minuten erbij. We spelen nog vijf minuten over in de eerste helft. Daar hebben de blessurebehandelingen voor Pletinckx en Jutgla veel mee te maken. .