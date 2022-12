Tekenend na een flauwe match: Anderlecht wint dankzij late owngoal bij Charleroi

Charleroi - Anderlecht in een notendop:

Anderlecht verliest controle na uitvallen Debast

Als eerste opdracht bij je nieuwe club het meteen moeten opnemen tegen je ex-club. Het was een bijzondere rentree bij Charleroi voor Felice Mazzu. Ook Brian Riemer stond voor zijn competitiedebuut bij Anderlecht, na de nipt verloren bekerwedstrijd tegen Racing Genk vorige week. Beide coaches zorgden voor vuurwerk langs de zijlijn en ook buiten het stadion werd vuurwerk, letterlijk dan, afgestoken. Op het veld knalde het een pak minder. Charleroi slaagde er door de hoge druk van Anderlecht niet in om de bal lang vast te houden, paars-wit ving op zijn beurt weinig aan met het balbezit. Toen Debast na ruim een kwartier uitviel en Anderlecht even met z'n tienen stond, profiteerde Charleroi bijna. Amuzu leverde de bal zomaar in bij Nkuba, maar die onderlijnde het scoringsprobleem van Charleroi met een flauw schot pal op Verbruggen (de vervanger van de zieke Van Crombrugge). Het wegvallen van Debast zorgde wel voor een keerpunt in een kansarme eerste helft. Anderlecht was zijn overwicht plots kwijt, Charleroi kwam steeds beter in de wedstrijd. Heymans kopte bijna raak op een hoekschop, Verbruggen hield Anderlecht overeind.

Zorgane helpt Anderlecht een handje

Net als in de eerste helft schoot Anderlecht het best uit de startblokken na de rust. Stroeykens probeerde het in één tijd op een afvallende bal, Koffi zag het schot rakelings naast hobbelen. Na een knappe bal van Trebel kwam Amuzu nog dichter bij de 0-1, Koffi stak er een stokje voor.



Anderlecht slaagde er nadien opnieuw niet in om de goede lijn door te trekken. In tegenstelling tot de eerste helft kon ook Charleroi zijn niveau niet opkrikken. Een scoreloos gelijkspel leek in de maak, ondanks de vele wissels aan beide kanten.



Toch zorgden twee late invallers bij Anderlecht alsnog voor het verschil in de slotfase. El Hadj liet een lage voorzet van Raman slim lopen en zo kon Amuzu van dichtbij uithalen. Wéér mikte hij pal op Koffi, maar de bal botste ongelukkig op Zorgane en verdween zo alsnog in doel. 0-1 en meteen genoeg voor een belangrijke driepunter.