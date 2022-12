LIVE: Anderlecht voert de druk op, Koffi houdt Amuzu van de 0-1

clock 65' tweede helft, minuut 65. Opnieuw een onderbreking. Arnstad is weer klaar voor de strijd, maar nu ligt N'Diaye op de grasmat na een tik in zijn gezicht. Het zorgt ervoor dat het ritme helemaal uit de wedstrijd verdwijnt. . Opnieuw een onderbreking Arnstad is weer klaar voor de strijd, maar nu ligt N'Diaye op de grasmat na een tik in zijn gezicht. Het zorgt ervoor dat het ritme helemaal uit de wedstrijd verdwijnt.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Charleroi en Anderlecht lossen elkaar voor geen meter.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Charleroi, Ali Gholizadeh erin, Nadhir Benbouali eruit wissel substitution out Nadhir Benbouali substitution in Ali Gholizadeh

clock 63' tweede helft, minuut 63. Benbouali wordt naar de kant gehaald bij Charleroi. Hij wordt vervangen door Gholizadeh. Intussen is Arnstad geveld na een tackle van Boukamir, ook hij moet verzorgd worden.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Benbouali komt slecht neer op zijn rug na een duel met Vertonghen en heeft verzorging nodig. Het geeft Charleroi even een adempauze. Intussen staat Gholizadeh klaar om in te vallen.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Bijna raak voor Amuzu! Anderlecht blijft Charleroi onder druk zetten. Trebel dropt de bal over de defensie. Amuzu kan van dichtbij besluiten, maar mikt op Koffi en die kan nog net verijdelen dat de bal in doel dwarrelt. Dit was een dot van een kans.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Stroeykens nipt naast. Net als in de eerste helft zorgt Stroeykens voor het gevaar bij Anderlecht. Hij haalt vanaf de rand van de zestien uit op een afvallende bal, Koffi ziet het botsende schot rakelings naast hobbelen.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Ook geel voor N'Diaye. Benbouali haalt N'Diaye onderuit en ook hij loopt tegen geel aan. Charleroi heeft fouten nodig om Anderlecht af te stoppen.

clock 52' Gele kaart voor Nadhir Benbouali van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 52 yellow card Nadhir Benbouali Charleroi

clock 50' tweede helft, minuut 50. Anderlecht is het best uit de kleedkamer gekomen. We krijgen een herhaling van het wedstrijdbegin, ook toen was paars-wit de betere ploeg.

clock 49' Gele kaart voor Ken Nkuba Tshiend van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 49 yellow card Ken Nkuba Tshiend Charleroi

clock 49' tweede helft, minuut 49. Geel voor Nkuba. Nkuba, die eerder in de wedstrijd al aan een kaart ontsnapte na een stevige tackle, wordt nu wél bestraft. Zijn overtreding op Amuzu leidt tot geel.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Arnstad lokt slim een vrije trap op rechts uit. Trebel mikt de bal richting de eerste paal. Silva kan er net niet bij en Koffi reageert alert.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Het was nog even wachten op Nkuba, maar nu zijn we toch vertrokken voor de tweede helft. Voorlopig geen wissels.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Na een flauwe eerste helft gaan Charleroi en Anderlecht rusten met een logische 0-0-tussenstand. Anderlecht begon het best aan de wedstrijd, maar na het uitvallen van Debast nam de thuisploeg het commando over. Veel kansen leverde dat niet op, al kwamen Nkuba en Heymans wel dicht bij de 1-0.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Geel voor Arnstad. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Arnstad. Intussen zijn de twee extra minuten ingegaan.

clock 45+1' Gele kaart voor Kristian Arnstad van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 46 yellow card Kristian Arnstad Anderlecht