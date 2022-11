LIVE: Doelpuntenfestijn in Waregem! Zinho Gano zorgt met elfmeter voor aansluitingstreffer

De spelers van Zulte Waregem en Eupen lopen opnieuw het veld op. Heeft ook de 2e helft een resem doelpunten in petto? Volg het hier op de voet of luister naar Radio 1 voor updates.

tweede helft, minuut 46. START 2e Helft. De spelers van Zulte Waregem en Eupen lopen opnieuw het veld op. Heeft ook de 2e helft een resem doelpunten in petto? Volg het hier op de voet of luister naar Radio 1 voor updates. .

Ook Zulte Waregem en Eupen houden een opendeurdag op de 17e speeldag van de Jupiler Pro League. Het spitsentrio van Eupen pikte in een geanimeerde eerste helft elk hun doelpuntje mee. Zulte Waregem mag dan weer zijn spits Zinho Gano bedanken. De aanvaller houdt zijn ploeg eigenhandig in de race met een kopbaldoelpunt en een penalty.

rust, 19 uur 09. RUST: 2-3. Ook Zulte Waregem en Eupen houden een opendeurdag op de 17e speeldag van de Jupiler Pro League. Het spitsentrio van Eupen pikte in een geanimeerde eerste helft elk hun doelpuntje mee. Zulte Waregem mag dan weer zijn spits Zinho Gano bedanken. De aanvaller houdt zijn ploeg eigenhandig in de race met een kopbaldoelpunt en een penalty. .

Toch penalty! Een koud kunstje voor Zinho Gano. De spits van Zulte Waregem plaatst het leer ijskoud in het hoekje. Opnieuw een doelpuntenkermis in de Jupiler Pro League.

eerste helft, minuut 48. Doelpunt Zulte Waregem: 2-3! Toch penalty! Een koud kunstje voor Zinho Gano. De spits van Zulte Waregem plaatst het leer ijskoud in het hoekje. Opnieuw een doelpuntenkermis in de Jupiler Pro League. .

Daar is de aansluitingstreffer. Zinho Gano wint het luchtduel in de zestien-meter en knikt het leer deze keer staalhard tegen het net. Een doelpunt dat wat uit de lucht komt gevallen.

eerste helft, minuut 39. Doelpunt Zulte Waregem: 1-2! Daar is de aansluitingstreffer. Zinho Gano wint het luchtduel in de zestien-meter en knikt het leer deze keer staalhard tegen het net. Een doelpunt dat wat uit de lucht komt gevallen. .

clock 35'

eerste helft, minuut 35. De foutenlast van Zulte Waregem is te groot. Tot twee keer toe kan Eupen profiteren. Zo duikt N'Dri telkens als een duiveltje uit een doosje op in de grote rechthoek van de thuisploeg. De aanvaller van de bezoekers is levensgevaarlijk, maar zijn tweede wil er niet in. .