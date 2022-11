Klimt Westerlo uit zijn dalletje thuis tegen KV Oostende?

Er wacht ons een goede tegenstander, maar als we ons spel kunnen spelen, kunnen we daar zeker iets halen.

vooraf, 12 uur 15. Er wacht ons een goede tegenstander, maar als we ons spel kunnen spelen, kunnen we daar zeker iets halen. KVO-coach Dominik Thalhammer.

vooraf, 12 uur 10. Wie duikt WK-break met goed gevoel in? Zowel Westerlo als KV Oostende willen met een goed gevoel de WK-break induiken. De thuisploeg verraste dit seizoen vriend en vijand met attractief voetbal, maar verloor de afgelopen weken veel kostbare punten in de strijd om de top 8. KV Oostende ruilde Yves Vanderhaeghe dan weer in voor Dominik Thalhammer en kan na de zege tegen Kortrijk opnieuw wat rustiger ademhalen. Kan de thuisploeg de negatieve spiraal doorbreken of gaan de bezoekers door op hun elan? .