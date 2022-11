Sint-Truiden en Cercle Brugge willen top 8 in het vizier houden

clock 12:33

vooraf, 12 uur 33. Top 8 in het vizier. STVV en Cercle Brugge verzekerden zich deze week beiden van de volgende ronde in de Croky Cup. Cercle won vlot van Beerschot, terwijl Sint-Truiden alle moeite van de wereld had met amateurploeg Meux. In de competitie zijn beide ploegen alvast aan elkaar gewaagd. De thuisploeg staat voorlopig op een 9e plek geparkeerd, met een puntje meer dan de bezoekers. Wie doet een zaakje in de strijd om de top 8? .