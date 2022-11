LIVE: Logische 0-0 op het scorebord bij de rust in STVV-Cercle Brugge

Fase per fase

clock 59' tweede helft, minuut 59. Kansen krijgen we ook in deze tweede helft niet te zien. . Stef Wijnants op Sporza Radio. Kansen krijgen we ook in deze tweede helft niet te zien. Stef Wijnants op Sporza Radio

clock 58' tweede helft, minuut 58. Popovic lijkt dan toch verder te kunnen. Hij trapt een lange bal en lijkt daar geen last meer van te ondervinden. . Popovic lijkt dan toch verder te kunnen. Hij trapt een lange bal en lijkt daar geen last meer van te ondervinden.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Daar is Brüls voor wedstrijd 200. Een handshake kan er nog net af, maar blij is Bruno niet met deze wissel. Brüls mag hem vervangen en zet zo zijn teller op 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League. . Daar is Brüls voor wedstrijd 200 Een handshake kan er nog net af, maar blij is Bruno niet met deze wissel. Brüls mag hem vervangen en zet zo zijn teller op 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

clock 55' Popovic heeft opnieuw medische assistentie nodig. Popovic, in de tweede helft ook al met een probleem, gaat erbij zitten en heeft verzorging nodig. Dat lijkt einde verhaal. . tweede helft, minuut 55. injury Popovic heeft opnieuw medische assistentie nodig Popovic, in de tweede helft ook al met een probleem, gaat erbij zitten en heeft verzorging nodig. Dat lijkt einde verhaal.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij STVV, Christian Brüls erin, Gianni Bruno eruit wissel substitution out Gianni Bruno substitution in Christian Brüls

clock 51' tweede helft, minuut 51. Derde gele kaart voor Cercle. Bocat probeert er snel uit te komen en draait prima weg van Somers. Die gaat dan maar aan de Fransman hangen en pakt zo geel. . Derde gele kaart voor Cercle Bocat probeert er snel uit te komen en draait prima weg van Somers. Die gaat dan maar aan de Fransman hangen en pakt zo geel.

clock 51' Gele kaart voor Thibo Somers van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 51 yellow card Thibo Somers Cercle Brugge

clock 48' tweede helft, minuut 48. Bij STVV zien we Brüls aan de opwarming beginnen. Kan hij voor dat vleugje extra creativiteit en schwung in deze gesloten wedstrijd zorgen? . Bij STVV zien we Brüls aan de opwarming beginnen. Kan hij voor dat vleugje extra creativiteit en schwung in deze gesloten wedstrijd zorgen?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:18 tweede helft, 19 uur 18. We beginnen de tweede helft met een wissel. Francis komt Vanhoutte vervangen bij Cercle. Die had in de eerste helft al een keer verzorging nodig en bleef toen lang op de grond zitten. . We beginnen de tweede helft met een wissel. Francis komt Vanhoutte vervangen bij Cercle. Die had in de eerste helft al een keer verzorging nodig en bleef toen lang op de grond zitten.

clock 19:01 rust, 19 uur 01. Vervanging bij Cercle Brugge, Abu Francis erin, Charles Vanhoutte eruit wissel substitution out Charles Vanhoutte substitution in Abu Francis

clock 19:03 rust, 19 uur 03. RUST: 0-0. Nee is het antwoord. Een corner van STVV leidt nog tot een afgeblokt afstandsschot. Geen enkel schot tussen de palen in deze eerste helft. Dan is een 0-0 heel logisch natuurlijk. . RUST: 0-0 Nee is het antwoord. Een corner van STVV leidt nog tot een afgeblokt afstandsschot. Geen enkel schot tussen de palen in deze eerste helft. Dan is een 0-0 heel logisch natuurlijk.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 2 minuten extra tijd. Krijgen we nog iets wat op een kans lijkt te zien in de laatste 120 seconden van deze eerste helft? . 2 minuten extra tijd Krijgen we nog iets wat op een kans lijkt te zien in de laatste 120 seconden van deze eerste helft?

clock 45' eerste helft, minuut 45. Ook Daland belandt in het boekje van Lambrechts. Hij maakt een slaande beweging naar Bruno. Het blijft slechts bij geel omdat het niet tot een contact komt. . Ook Daland belandt in het boekje van Lambrechts. Hij maakt een slaande beweging naar Bruno. Het blijft slechts bij geel omdat het niet tot een contact komt.

clock 44' Gele kaart voor Jesper Daland van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 44 yellow card Jesper Daland Cercle Brugge

clock 42' eerste helft, minuut 42. De eerste kaart van de wedstrijd is dan toch een feit. Lopes Da Silva gaat iets te opzichtig aan Hayashi hangen. . De eerste kaart van de wedstrijd is dan toch een feit. Lopes Da Silva gaat iets te opzichtig aan Hayashi hangen.

clock 41' Gele kaart voor Leonardo Da Silva Lopes van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 41 yellow card Leonardo Da Silva Lopes Cercle Brugge

clock 40' eerste helft, minuut 40. Hayashi gaat liggen in een duel met Daland in de zestien van Cercle. Hij claimt geen penalty maar toch vliegt Daland uit tegen de Japanner. Het illustreert de felheid van deze wedstrijd. Lambrechts roept beide spelers bij zich voor een bezinningsgesprekje. . Hayashi gaat liggen in een duel met Daland in de zestien van Cercle. Hij claimt geen penalty maar toch vliegt Daland uit tegen de Japanner. Het illustreert de felheid van deze wedstrijd. Lambrechts roept beide spelers bij zich voor een bezinningsgesprekje.