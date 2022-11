OHL en Seraing trappen laatste speeldag voor WK op gang: "Een zeer belangrijke wedstrijd"

clock 20:07 vooraf, 20 uur 07. Doet OHL beter dan vorig seizoen? Vorig seizoen kon OH Leuven slechts één puntje rapen tegen Seraing. Op eigen veld ging het bijna een jaar geleden met 1-3 de boot in. Vier maanden later leken de Leuvenaars in het Pairaystadion wel op weg naar een driepunter, maar een late gelijkmaker van Maziz besliste er anders over. . Doet OHL beter dan vorig seizoen? Vorig seizoen kon OH Leuven slechts één puntje rapen tegen Seraing. Op eigen veld ging het bijna een jaar geleden met 1-3 de boot in. Vier maanden later leken de Leuvenaars in het Pairaystadion wel op weg naar een driepunter, maar een late gelijkmaker van Maziz besliste er anders over.

clock 19:59 vooraf, 19 uur 59. Twee wissels bij OHL. Marc Brys stelde dinsdag geen B-ploeg op in het bekerduel tegen Francs Borains. Het OHL dat vanavond aan de aftrap verschijnt, is grotendeels ongewijzigd. Pletinckx en Kiyine komen in de basis, Thorsteinsson en Dom verhuizen naar de bank. . Twee wissels bij OHL Marc Brys stelde dinsdag geen B-ploeg op in het bekerduel tegen Francs Borains. Het OHL dat vanavond aan de aftrap verschijnt, is grotendeels ongewijzigd. Pletinckx en Kiyine komen in de basis, Thorsteinsson en Dom verhuizen naar de bank.

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56.

clock 19:17 vooraf, 19 uur 17. We beseffen dat deze wedstrijd belangrijk is en dat de supporters goede resultaten willen zien. Maar voetbal kan alle kanten uit. We gaan er voor de volle 100 procent voor en willen ook met een goed gevoel de WK-break in. OHL-coach Marc Brys. We beseffen dat deze wedstrijd belangrijk is en dat de supporters goede resultaten willen zien. Maar voetbal kan alle kanten uit. We gaan er voor de volle 100 procent voor en willen ook met een goed gevoel de WK-break in OHL-coach Marc Brys

clock 11:46 vooraf, 11 uur 46. Vertrouwen in beker. De voorbije dagen tankten beide ploegen vertrouwen in de beker: Seraing draaide thuis een scheve situatie nog om tegen Charleroi (4-1, na verlengingen), OHL won met 0-5 bij eerstenationaler Francs Borains. . Vertrouwen in beker De voorbije dagen tankten beide ploegen vertrouwen in de beker: Seraing draaide thuis een scheve situatie nog om tegen Charleroi (4-1, na verlengingen), OHL won met 0-5 bij eerstenationaler Francs Borains.

clock 11:46 vooraf, 11 uur 46.

clock 11:43 vooraf, 11 uur 43. OHL kon al maand niet meer winnen. Zowel OHL, als Seraing verloor zijn vorige competitieduel met 2-1: Seraing thuis tegen STVV, OHL op Cercle Brugge. De laatste zege van de Leuvenaars dateert van 8 oktober: 2-5 op Zulte Waregem. Seraing moet nog een speeldag verder teruggaan, tot 30 september, toen het grote broer Standard in in eigen huis verschalkte met 0-2. . OHL kon al maand niet meer winnen Zowel OHL, als Seraing verloor zijn vorige competitieduel met 2-1: Seraing thuis tegen STVV, OHL op Cercle Brugge.



De laatste zege van de Leuvenaars dateert van 8 oktober: 2-5 op Zulte Waregem. Seraing moet nog een speeldag verder teruggaan, tot 30 september, toen het grote broer Standard in in eigen huis verschalkte met 0-2.

clock 11:38 vooraf, 11 uur 38. 9e tegen 18e. De bekerduels van gisteravond zinderen nog na of daar is vanavond al de eerste wedstrijd van de 17e speeldag, de laatste voor de WK-break. Nummer 9 OH Leuven kon al een maand niet meer winnen in de competitie, bezoeker Seraing is laatste met 11 punten. . 9e tegen 18e De bekerduels van gisteravond zinderen nog na of daar is vanavond al de eerste wedstrijd van de 17e speeldag, de laatste voor de WK-break. Nummer 9 OH Leuven kon al een maand niet meer winnen in de competitie, bezoeker Seraing is laatste met 11 punten.

clock 11:38 - Vooraf Vooraf, 11 uur 38

clock Opstelling OH Leuven. Valentin Cojocaru, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Hamza Mendyl, Casper De Norre, Mathieu Maertens, Kristiyan Malinov, Musa Tamari, Mario González, Sofian Kiyine Opstelling OH Leuven Valentin Cojocaru, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Hamza Mendyl, Casper De Norre, Mathieu Maertens, Kristiyan Malinov, Musa Tamari, Mario González, Sofian Kiyine

clock Opstelling RFC Seraing. Timothy Galje, Mansoni Sambu, Daniel Opare, Moustapha Mbow, Abdoulaye Sylla, Morgan Poaty, Sandro Tremoulet, Sambou Sissoko, Mathieu Cachbach, Vagner, Simon Elisor Opstelling RFC Seraing Timothy Galje, Mansoni Sambu, Daniel Opare, Moustapha Mbow, Abdoulaye Sylla, Morgan Poaty, Sandro Tremoulet, Sambou Sissoko, Mathieu Cachbach, Vagner, Simon Elisor