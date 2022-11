LIVE: Malaise houdt aan voor Seraing, met man minder en 4 goals in het krijt tegen OHL

De bekerduels van gisteravond zinderen nog na of daar is vanavond al de eerste wedstrijd van de 17e speeldag, de laatste voor de WK-break. Nummer 9 OH Leuven kon al een maand niet meer winnen in de competitie, voor rode lantaarn Seraing is dat van eind september geleden. Volg de partij in Leuven hier vanaf 20.45 u. met tekst en op Radio 1.